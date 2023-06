Lunati ventiló las internas entre los árbitros del fútbol argentino y atacó a Beligoy: "A fin de año"

Pablo Lunati ventiló las internas entre los árbitros del fútbol argentino y opinó sobre Federico Beligoy luego de la expulsión de Diego Abal por su error en Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín.

Pablo Lunati ventiló las internas en el arbitraje del fútbol argentino luego de la expulsión de Diego Abal por su error en Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín. El exárbitro se refirió tanto a la responsabilidad de Federico Beligoy en esta cuestión como también a la decisión de echarlo por dicha acción y al lamentable hecho protagonizado por Fernando Espinoza días atrás. Además, dio detalles de la reunión que tuvo lugar horas antes de que se conozca la desvinculación del colegiado.

"Ni la edad ni nada que se le parezca tiene que ver con la expulsión de AFA de Diego Abal, tampoco es verdad como informa el periodismo que a Abal lo echó Beligoy, no tiene ese poder. A Diego lo raja Claudio 'Chiqui' Tapia o Pablo Toviggino. ¿El por qué?", escribió Lunati en su cuenta de Twitter y dio inicio a un hilo en el que habló de todo e incluyó a los distintos implicados en este tema.

"¿Cuál es la verdadera historia? En un partido X Diego Abal fue el VAR de Espinoza, el maleducado de Fernandito empezó a putear a los jugadores y empezó a hacer de las suyas y Diego le dice: 'Fernando!!! El protocolo, esto está siendo grabado, ojo el lenguaje que estás usando'", continuó el exárbitro. Luego, agregó: "A lo cual Espinoza responde desconectándose el cable con la señal de Ezeiza y Diego Abal lo denuncia ante el tribunal de disciplina, pero lo peor fue que Beligoy después de hablar con Abal terminó bancando a Espinoza, ahí se rompe toda relación entre ambos".

Con respecto a las modificaciones en el arbitraje de acá a futuro, Lunati dio más detalles en sus tweets: "Chiqui (Tapia) o Pablo (Toviggino) deciden rajarlo a Diego (Abal) por semejante escándalo y sacarlo de internacional a Espinoza". "Si te sacan la chapa de internacional a mitad de año a fin de año no te salvás, para mí Espinoza está afuera. Pero la verdad que a mí me dicen que Beligoy también está afuera". "No tengo dudas que habrá cambio en el arbitraje argentino, debo reconocerlo, hoy Claudito (por Tapia) sabe que de lo único que se habla es del desastre del arbitraje argentino, lo demás está en línea. Sabe que Espinoza lo expone, ya no sirve, Beligoy tampoco".

El gol anulado de Diego Abal a Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sarmiento

A falta de pocos minutos para el final del partido, el elenco platense ejecutó un tiro de esquina y en la continuidad de la acción llegó el gol de Felipe Sánchez para desatar la locura del público de casa. Instantes más tarde, y luego de la convalidación del tanto por parte del árbitro en el verde césped, llegó la advertencia por parte del VAR. Esto fue determinante, pero la equivocación fue muy notoria y grave.

Antonio Napolitano y Alan Lescano tocaron la pelota corta en la salida del córner -lo cual fue totalmente válido-, Franco Torres lanzó un centro que se desvió en el camino y que el propio Sánchez conectó para convertir. Luego de los festejos y de que la pelota vuelva al centro de la cancha, Abal se comunicó con Penel y anuló una acción que, para el reglamento -artículo 11 del IFAB- es totalmente correcta.

Si bien no está confirmado que será así, trascendió que es muy posible que haya una sanción para Diego Abal por su insólito error -que más tarde admitió-. Es que Gimnasia se vio claramente perjudicado por esto, teniendo en cuenta que se ponía en ventaja a falta de minutos para el cierre y sumaba tres puntos claves. Penel, por su parte, pidió disculpas y responsabilizó a los encargados del VAR por lo sucedido.