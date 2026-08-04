Rosita Quiroga vuelve a sonar: el homenaje gratuito que revive a una pionera del tango

La figura de Rosita Quiroga, una de las grandes voces femeninas que marcaron los primeros años del tango canción, volverá a ocupar un lugar central en la escena porteña con un homenaje gratuito que se realizará el próximo lunes 10 de agosto a las 18 en la sede de la Academia Nacional del Tango, ubicada en Avenida de Mayo 833, en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta estará encabezada por la cantante, guitarrista e investigadora Celeste González, quien desde hace años trabaja en la recuperación y difusión del legado artístico de la intérprete. La actividad combinará música en vivo, investigación histórica, documentos audiovisuales y la escucha de registros originales para acercar al público la obra de una artista fundamental en la historia del género.

Celeste Gonzáles será la encargada de homenajear a Rosita Quiroga.

Un tributo a una de las grandes pioneras del tango

Rosita Quiroga fue una de las primeras mujeres en conquistar un lugar de relevancia dentro del tango, en una época dominada casi exclusivamente por voces masculinas. Nacida en Buenos Aires a fines del siglo XIX, desarrolló una carrera que la convirtió en una referencia del tango criollo durante las décadas de 1920 y 1930.

Su estilo se caracterizó por una interpretación directa y profundamente porteña, con una forma de cantar que reflejaba el lenguaje popular de los barrios de la ciudad. Además de intérprete, también fue compositora y dejó piezas emblemáticas como Apología tanguera, convirtiéndose en una de las pocas mujeres de su tiempo en escribir e interpretar sus propias obras.

Quiroga también fue una de las primeras artistas del tango en grabar discos y participar activamente en la radio, contribuyendo a la expansión del género cuando comenzaba a consolidarse como una de las expresiones culturales más representativas de la Argentina.

El homenaje buscará reconstruir ese legado a través de distintas propuestas. El concierto principal estará a cargo de Celeste González junto al Ensamble de Guitarras de la Academia Nacional del Tango, integrado por Nico Wells, Quito De Vita, Aldana Huarte, Emmanuel Castillo y Martín Petrone, bajo la dirección y los arreglos de Rodrigo Albornoz. El repertorio recorrerá canciones interpretadas y compuestas por Rosita Quiroga, poniendo en valor su aporte a la música popular argentina.

Uno de los momentos más especiales de la jornada será la escucha de discos originales reproducidos en gramófono, acompañada por una charla de Guillermo Elías, coleccionista y miembro de la Comisión Directiva de la Academia Nacional del Tango, junto al investigador y difusor Gabriel Argentino. La actividad permitirá conocer cómo sonaban las grabaciones originales de una época clave para el desarrollo del tango.

El encuentro también incluirá proyecciones audiovisuales surgidas de la investigación realizada por Celeste González y contará con la presencia de familiares de Rosita Quiroga, quienes compartirán recuerdos y anécdotas vinculadas a la vida de la artista.

Cantante, guitarrista, compositora y docente, Celeste González desarrolla desde hace más de una década un trabajo dedicado a la investigación del repertorio femenino dentro del tango. Formada en el Instituto del Profesorado de Arte "Adolfo Ábalos" y actualmente estudiante del Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, impulsa desde 2018 el proyecto "Rosita x Celestita", una iniciativa que busca mantener viva la obra de Rosita Quiroga mediante conciertos, investigaciones y actividades culturales realizadas en distintas ciudades del país.

Con entrada libre y gratuita, el homenaje propone una oportunidad para volver a descubrir a una artista que abrió camino para generaciones de cantantes y compositoras, y cuya influencia sigue siendo parte esencial de la historia del tango argentino.