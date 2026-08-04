Proyectil hunde un barco indio cerca de aguas de Yemen; toda la tripulación está a salvo: ministro

​Un proyectil impactó contra un buque con pabellón indio cerca ‌de Yemen, ‌lo que provocó que volcara y se hundiera, pero los 14 tripulantes a bordo fueron rescatados, dijo el martes el ministro de Transporte Marítimo de la India, ​Sarbananda Sonowal, ⁠en una publicación en X.

Los ‌14 tripulantes, entre ellos ⁠13 indios, fueron ⁠rescatados por la Guardia Costera yemení y trasladados al puerto de Mokha, ⁠señaló Sonowal.

El buque mercante, ​el MSV Faize Noore ‌Oliya, se hundió ‌en el mar Rojo, frente ⁠a las costas de Yemen, el 4 de agosto, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ​de ‌la India, que añadió que está coordinándose con las autoridades yemeníes en relación con este incidente.

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Las refinerías indias ⁠han pasado a abastecerse de cargamentos procedentes de Oriente Medio contra entrega desde los ataques hutíes contra varios petroleros saudíes.

El tráfico en el mar Rojo se ha visto interrumpido ‌frente a las costas de Yemen por los hutíes, alineados con Teherán, que pretenden bloquear las exportaciones saudíes, lo que agrava el ‌conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya ha estrangulado el suministro ‌de ⁠petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters