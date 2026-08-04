Desaparición de Axel González: investigan un mensaje anónimo que señala que policías arrojaron al joven a un horno

A más de 70 días de la desaparición de Axel Alejandro González, la causa dio un giro estremecedor. Durante la reciente feria judicial, una persona anónima dejó un sobre en la Defensoría Oficial N°12 de Resistencia que contenía recortes periodísticos sobre el caso y una nota devastadora: en ella se afirmaba que el joven de 21 años habría sido arrojado a un horno de ladrillos, contando para ello con la presunta colaboración de efectivos policiales.

El sobre fue hallado el 28 de julio en la puerta de la oficina ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña al 46. Tras el descubrimiento, la defensora oficial María Celeste Ojeda dio intervención al Equipo Fiscal N° 1, que ordenó el secuestro del material. En su interior había un mensaje confeccionado con letras recortadas de diarios y revistas dirigido al "juez". El texto también haría referencia a información obtenida de personas privadas de libertad.

En el marco de la investigación, la Policía del Chaco fue apartada de las tareas investigativas y las diligencias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional. Actualmente, permanecen detenidos e imputados por amenazas la expareja de Axel, L.G., su exsuegro R.G., conocido como "Cuno", y su excuñado S.G., alias "Cunito". Además, A.I. y L.S. están imputados por presunto encubrimiento. Todos continúan sometidos al proceso judicial y ninguno posee condena firme.

El abogado Hernán Cordón explicó que, tras conocer el contenido del escrito, consultó con uno de sus defendidos, quien se desempeñaba como llavero de la comisaría, para conocer las características de las celdas. Según indicó en declaraciones para Libertad Digital, el efectivo le manifestó que desde el interior de los calabozos resulta prácticamente imposible observar lo que ocurre en el exterior.

"La celda no tiene ni siquiera ventiluz. Es un lugar cerrado, con un techo de rejas y una cámara de seguridad. Se pueden escuchar cosas, pero no se puede ver", afirmó. No obstante, reconoció que dos personas que estuvieron detenidas entre el 16 y el 27 de mayo declararon ante la Fiscalía y una de ellas sostuvo que la cámara ubicada dentro de la celda estaba encendida.

Más allá de las dudas sobre el contenido de la nota, Cordón consideró que la hipótesis vinculada al entorno familiar del joven desaparecido adquiere mayor relevancia por antecedentes previos. De esta manera, recordó que en 2024 el exsuegro de la víctima protagonizó un violento episodio en el que, según consta en una causa judicial, ingresó al domicilio de Axel y le disparó en una pierna. "No fue un conflicto de palabra. Fue una persona que ingresó a una vivienda y efectuó un disparo de arma de fuego", sostuvo.

Pericias sin sangre agravan las dudas en la investigación y reavivan críticas a Zdero

Dos pericias químicas descartaron la presencia de sangre humana en una tela, prendas de vestir y un acolchado secuestrados en el marco de la causa que investiga el paradero del joven de 21 años. Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, los nuevos planteos fueron presentados el 28 de julio y se apoyan en dictámenes del Laboratorio de Química Legal del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, fechados el día anterior.

Uno de los estudios determinó que una tela vegetal con manchas rojizas no contenía sangre humana y señaló que las marcas podrían corresponder a sangre animal. El segundo analizó diferentes prendas y un acolchado, también con resultados negativos. Las conclusiones no descartan otras hipótesis ni permiten afirmar qué ocurrió con Axel, pero debilitan una línea que había generado expectativas sobre la posibilidad de obtener material genético útil.

El gobernador Leandro Zdero había anunciado que pondría a disposición todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseguró entonces que encontrar a Axel era una prioridad. Sin embargo, la promesa contrasta con el resultado actual: el joven no aparece, los rastreos no produjeron novedades y los elementos que parecían contener sangre humana resultaron negativos.