Lamine Yamal: edad, altura, padres y dónde juega el futbolista

Lamine Yamal con la ropa de la Selección de España.

Lamine Yamal ya es considerado una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Su irrupción con la camiseta del Barcelona y su consolidación en la selección de España lo convirtieron en uno de los jugadores más importantes del planeta, al punto de romper numerosos récords de precocidad y ser señalado como uno de los grandes talentos de su generación.

Su desparpajo dentro de la cancha despertó el interés de millones de fanáticos, pero también generó curiosidad por su vida personal. La edad que tiene, su estatura, quiénes son sus padres y el club en el que juega son algunas de las preguntas más frecuentes sobre un futbolista que, pese a su juventud, ya es protagonista de las principales competiciones internacionales.

Edad, altura, padres y dónde juega el futbolista Lamine Yamal

Lamine Yamal tiene 19 años. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, y actualmente mide 1,78 metros. Se desempeña como delantero, aunque su posición habitual es la de extremo derecho, desde donde explota su velocidad, capacidad de desequilibrio y habilidad para el uno contra uno. En la actualidad juega en el FC Barcelona, club en el que se formó desde las divisiones inferiores y con el que dio el salto al fútbol profesional.

Detrás de su historia deportiva hay una familia de raíces multiculturales. Su padre es Mounir Nasraoui, de origen marroquí, mientras que su madre es Sheila Ebana, nacida en Guinea Ecuatorial. Aunque sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, ambos continuaron presentes en su crecimiento y acompañaron de cerca su desarrollo como futbolista. Gracias a esos orígenes, Yamal era elegible para representar a Marruecos, Guinea Ecuatorial o España, aunque finalmente eligió defender a la selección española.

La infancia y el crecimiento de Lamine Yamal

La infancia del atacante no estuvo exenta de dificultades. Creció en barrios humildes de Cataluña y su familia realizó numerosos esfuerzos para que pudiera perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional. Con apenas cuatro años comenzó a jugar y poco después ingresó a la cantera del Barcelona, donde fue puliendo un talento que rápidamente llamó la atención de los entrenadores de La Masía.

Lamine Yamal con la Selección de España.

Su crecimiento fue meteórico. Debutó en el primer equipo siendo adolescente y enseguida se ganó un lugar entre los titulares gracias a su calidad técnica, visión de juego y capacidad para resolver partidos importantes. Con el paso de las temporadas se convirtió en una pieza clave del conjunto catalán, que apostó fuerte por él al entregarle la emblemática camiseta número 10.

Además de consolidarse en el Barcelona, Yamal también se transformó en una referencia para la selección española. Su rendimiento en los grandes torneos internacionales confirmó que su irrupción no era una casualidad y reforzó la imagen de un futbolista destinado a marcar una época. Con solo 19 años, 1,78 metros de altura, una historia familiar de superación y un presente brillante en el Barça, el atacante continúa construyendo una carrera que promete seguir rompiendo récords durante muchos años.