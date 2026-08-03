Cierra un local de ropa del Conurbano por la crisis.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei volvió moneda corriente el cierre de locales y uno de los rubros más golpeados fue el de la indumentaria. En ese contexto, un negocio de ropa del Conurbano bonaerense anunció su fin.

Se trata del local Up Store de Lomas de Zamora que se despide a finales de agosto por el mal contexto económico y la apertura de importaciones, sobre todo de ropa que llega desde China a precios muy bajos. En el lugar apuntaron por la calidad de esos productos y anunciaron que liquidarán el stock durante el último mes.

"Hace 36 años abrí las puertas de mi primer local en Lomas de Zamora con un propósito clarísimo, ofrecerles no solo prendas, sino una curaduría pensada, una atención humana y una experiencia única apenas cruzaras la puerta", comenzó la dueña del local en un video de Instagram donde comentaba sobre el cierre.

En esa línea, sumó: "A lo largo de las décadas nos movimos por todo Lomas, buscando siempre espacios amplios y hermosos donde pudieran sentirse cómodas, bien asesoradas y atendidas. El mundo cambia, los tiempos corren rápido y el mercado tiene nuevas reglas. Para nosotros la esencia no se negocia, por eso decidimos que es momento de transformarnos".

"Quiero contarles que nos despedimos del espacio de la calle Loria, esta casona hermosa que hace 15 años armamos desde cero. Despedirnos es muy movilizante. Este proyecto fue mi primer gran impulso, donde desarrollé y vi crecer cada marca que representé en Lomas de Zamora", agregó hablando del cierre del local.

Al respecto sostuvo que "cerrar este ciclo es una decisión muy pensada, en un mercado que a veces parece correr solo detrás del precio, lo cual es agotador". "Y yo no puedo vender algo en lo que no creo, ni que yo misma usaría", añadió puntualizando sobre la calidad de la indumentaria que ingresa exportada.

Detalló que continuará con las franquicias Tucci y Kosiuko, mientras que insistió en que en la última semana de agosto se despedirán del local de la calle Loria donde liquidarán el stock "pensando en una despedida y mimo para la comunidad". "Gracias infinitas a todos los que pasaron por acá, a los equipos que hicieron brillar este lugar y a ustedes que siguen valorando la experiencia de comprar con calma y calidad. Gracias infinitas por todos estos años", cerró la dueña del local.