Mayor exportadora de carne en México, SuKarne, estudia su venta, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. En la imagen se ve una caja con productos de carne de vacuno en una de las tiendas de la empresa mexicana de proteínas alimentarias SuKarne, en Ciudad de México

Por Abigail Summerville y ​Cassandra Garrison

NUEVA YORK, 3 ago (Reuters) - El propietario de SuKarne, el mayor exportador de carne en México, está explorando una venta que la ‌empresa podría valorar en ‌más de 2,000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el tema.

La empresa está trabajando con los bancos de inversión Rabobank y BBVA en el proceso de venta, según indicaron las fuentes que solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad del asunto. Advirtieron que la transacción no está garantizada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

SuKarne y Rabobank no respondieron de inmediato a las solicitudes de ​comentarios. BBVA declinó opinar ⁠sobre el tema.

La industria de proteína animal en Norteamérica ya está ‌altamente consolidada, las "cuatro grandes" son: Tyson Foods, Cargill, JBS (con ⁠sede en Brasil) y National Beef Packing ⁠Co., pero las operaciones de SuKarne abarcan desde el engorde de ganado hasta el procesamiento y la distribución de carne, lo que ofrece a un ⁠posible comprador acceso a gran parte de la cadena de ​suministro de proteínas en México.

La industria cárnica estadounidense ‌se ha visto presionada por la ‌prohibición de más de un año a las importaciones de ganado ⁠mexicano, impuesta para contener la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo, en un momento en que la oferta nacional de ganado ya ha caído a niveles históricamente bajos.

La suspensión de las importaciones contribuyó a ​que los ‌precios de la carne de res en Estados Unidos alcanzara máximos históricos y perjudicó en algunos sectores de la industria, en particular a los corrales de engorde de Texas que dependen del ganado mexicano.

En julio, el Departamento de Agricultura de Estados ⁠Unidos anunció que comenzaría una reapertura gradual de la frontera a las importaciones de ganado mexicano tras determinar que era seguro reanudar el comercio.

En México, la prohibición aceleró la inversión en la alimentación del ganado y el procesamiento de carne, lo que contribuyó a impulsar las exportaciones de carne de res a Estados Unidos, una transición que empresas como SuKarne ayudaron a facilitar.

SuKarne ‌fue fundada en 1969 por José Isabel Vizcarra y María Calderón en Culiacán, Sinaloa, México. Su hijo, Jesús Vizcarra Calderón, dirige actualmente la empresa como presidente del consejo y director general, además de ser el accionista mayoritario.

La empresa mexicana representa cerca del 75 % de las exportaciones de carne del país ‌y tiene presencia en cuatro continentes y más de 13 países, según su sitio web. Además, es el principal proveedor de carne para las cadenas de ‌supermercados de México, ⁠y sus productos también se encuentran en diversos establecimientos comerciales de Estados Unidos.

Sus actividades abarcan la engorda de ganado, ​el procesamiento de carne y la distribución de productos que incluyen carne de res, pollo y cerdo.

Con información de Reuters