ARCA definió las obras sociales para monotributistas en agosto 2026

Las obras sociales disponibles para los monotributistas en agosto de 2026.

Los monotributistas que necesiten elegir una obra social, cambiar de cobertura médica o confirmar que la entidad donde realizan sus aportes continúa habilitada ya pueden consultar el nuevo padrón oficial actualizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vigente para agosto de 2026.

La actualización incorpora modificaciones en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes, el listado que determina cuáles son las obras sociales autorizadas para recibir los aportes correspondientes al componente de salud incluido en la cuota mensual del Monotributo.

Las modificaciones responden a la implementación del Decreto 955/2024, que reformó el sistema de asignación de aportes de salud para los pequeños contribuyentes. Desde la entrada en vigencia de esa normativa, los monotributistas únicamente pueden derivar sus aportes a las entidades que integran el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las obras sociales disponibles para los monotributistas

Con la nueva actualización, el padrón quedó conformado por 43 obras sociales y entidades habilitadas para recibir afiliados del régimen simplificado y son las siguientes:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (OSVVRA - ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.