Chau al contenido falso: por qué Snapchat dejará de recomendar videos creados con Inteligencia Artificial

La red social va a dejar de recomendar videos hechos íntegramente por IA.

Snapchat anunció un cambio importante en su plataforma que impactará directamente en los creadores de contenido. La red social dejará de recomendar en Spotlight, su sección de videos cortos, aquellos contenidos que hayan sido generados completamente con inteligencia artificial. La medida busca priorizar las publicaciones realizadas por personas y reducir la presencia del denominado "AI slop", un término utilizado para describir el contenido creado por IA que suele ser repetitivo y de baja calidad.

La decisión no implica una prohibición de la inteligencia artificial dentro de Snapchat. La compañía aclaró que los videos editados o mejorados con herramientas de IA seguirán siendo aptos para aparecer en las recomendaciones. El cambio apunta exclusivamente a limitar la difusión de los contenidos producidos íntegramente por esta tecnología, en un contexto donde cada vez más plataformas intentan preservar la autenticidad de lo que consumen los usuarios.

¿Por qué Snapchat tomó esta decisión?

El crecimiento de la inteligencia artificial generativa permitió crear imágenes, textos y videos con una rapidez sin precedentes. Sin embargo, también impulsó una avalancha de publicaciones automatizadas que comenzaron a generar preocupación dentro de la industria tecnológica.

Según investigaciones citadas por Snapchat, la exposición constante a contenido generado por IA modifica la percepción que tienen las personas sobre la autenticidad de lo que ven en internet. A medida que aumenta la cantidad de publicaciones artificiales, disminuye la confianza en la veracidad del contenido que circula en las redes sociales.

La preocupación no es exclusiva de Snap. Otras compañías tecnológicas también empezaron a tomar medidas frente al crecimiento del contenido generado por inteligencia artificial. Substack, por ejemplo, anunció una herramienta para identificar textos creados mediante IA, mientras que su CEO, Chris Best, advirtió que cada vez resulta más difícil distinguir qué es real en internet y alertó sobre el riesgo de que las plataformas premien el contenido falso.

La medida busca priorizar las publicaciones realizadas por personas.

Otras plataformas también endurecen sus políticas

LinkedIn también reforzó sus políticas al incorporar una función para denunciar publicaciones o comentarios sospechosos de haber sido generados con inteligencia artificial. Además, la plataforma eliminará el botón que sugería mejorar publicaciones mediante IA y mantendrá únicamente una herramienta de corrección ortográfica. Según la empresa, el contenido basura generado por inteligencia artificial se convirtió en una de sus principales prioridades.

Con esta decisión, Snapchat se suma a la tendencia de las grandes plataformas que buscan equilibrar el avance de la inteligencia artificial con la necesidad de ofrecer contenido más auténtico y de mayor calidad. Aunque la IA seguirá formando parte de las herramientas creativas disponibles, las redes sociales comienzan a marcar límites para evitar que el contenido automatizado domine la experiencia de los usuarios.