Snapchat permite convertir fotos en videos de cinco segundos: cómo usarlo

Una nueva función que permite transformar una sola imagen en un video de cinco segundos.

Snapchat presentó AI Clips, una nueva función que permite transformar una sola imagen en un video de cinco segundos usando inteligencia artificial. La herramienta ya está disponible dentro de Lens Studio y apunta a simplificar la creación de contenido creativo, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Con este lanzamiento, la plataforma refuerza su apuesta por la realidad aumentada y la IA generativa como ejes de crecimiento.

La función está incluida en la suscripción Lens+ y permite generar clips de forma casi instantánea. A partir de una foto, los usuarios pueden verse protagonizando distintas escenas —desde caminar por una alfombra roja hasta escalar una montaña— en cuestión de segundos, con resultados listos para compartir.

Qué es AI Clips y cómo funciona

AI Clips se integra en Lens Studio, el entorno donde los creadores desarrollan los clásicos “Lenses”. A diferencia de otras herramientas de video con IA, utiliza un sistema de “closed-prompt”: el desarrollador define previamente la experiencia, y el usuario simplemente aplica su imagen para generar el clip.

Esto reduce la complejidad y acelera el proceso creativo. Según la compañía, cualquier creador puede diseñar y publicar un Lens en pocos minutos, sin recurrir a software externo.

Acceso pago y potencial creativo

La función está disponible exclusivamente mediante Lens+, una suscripción mensual que desbloquea experiencias premium dentro de la app. A cambio, los usuarios acceden a un catálogo creciente de Lenses con efectos avanzados y personalizables.

El atractivo principal está en la facilidad: basta con elegir una foto y un Lens para obtener un video breve, dinámico y listo para redes.

Monetización y oportunidad para creadores

Snapchat también suma un incentivo clave: los desarrolladores pueden ganar dinero a través del programa Lens+ Payouts. El sistema recompensa a los Lenses más populares según su nivel de interacción, abriendo una nueva vía de ingresos dentro del ecosistema.

El contexto acompaña: en 2025, los usuarios generaron cerca de dos billones de Snaps, lo que refleja el enorme volumen de contenido y el potencial de viralización.

La función está incluida en la suscripción Lens+ y permite generar clips de forma casi instantánea.

Diferencias frente a otras IA de video

A diferencia de plataformas como Sora, Adobe Firefly, Veo, Runway o Midjourney, AI Clips limita la creación a escenarios predefinidos. Esto sacrifica libertad, pero gana en rapidez y facilidad de uso.

Incluso compite con propuestas como “Reimagine” de YouTube, que también permite generar clips desde imágenes. Sin embargo, Snapchat apuesta por una experiencia más integrada, inmediata y social.

Con AI Clips, la plataforma busca acercar la inteligencia artificial a millones de usuarios, simplificando la creación audiovisual y potenciando tanto la creatividad como la monetización dentro de su comunidad.