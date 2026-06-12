Peinados cool y originales para el invierno: 3 ideas fáciles para que pruebes en casa.

Hay tres peinados muy cancheros, originales y elegantes que son ideales para hacerse este otoño-invierno 2026. Ahora que llegaron los días fríos, es un buen momento para experimentar peinados fáciles de hacer y que sean capaces de resistir al viento y al clima.

Los estilistas de celebridades Peter Gray, Hayley Heckmann, Clariss Rubenstein, Maggie Hancock y Sarah Potempa, revelaron en diálogo con Real Simple cuáles son los tres peinados que están más en tendencia para este 2026 y que son perfectos para elevar los looks de invierno.

3 peinados invernales en tendencia para este 2026

1. Rodete bajo pulido

El rodete bajo pulido es uno de esos peinados elegantes y versátiles que funcionan igual de bien para una ocasión especial que para el día a día durante el invierno. Según el estilista Peter Gray, el secreto está en crear una cola de caballo bien tirante y prolija. Para lograrlo, recomienda aplicar una mousse de fijación suave y alisar el cabello con un cepillo de cerdas antes de sujetarlo con una gomita.

Además de su aspecto sofisticado, este peinado resulta muy práctico para los días fríos, ya que deja libre la zona del cuello y permite usar bufandas o prendas de cuello alto sin que el cabello moleste. "Así se consigue un look totalmente resistente a las tormentas", sostiene.

Para conseguir un acabado más firme y duradero, Gray sugiere colocar una red fina en la base de la cola de caballo y acomodar el cabello dentro de ella. Luego, hay que enrollarlo sobre sí mismo hasta formar un rodete compacto y asegurarlo con algunas horquillas tipo U. De esta manera, el peinado se mantiene intacto incluso frente al viento y la humedad.

2. Trenzas dobles

Las trenzas dobles son una opción práctica y encantadora para los días fríos, especialmente si tenés el cabello de largo medio o largo. Para recrear este look, comenzá haciendo una raya al medio y separá el pelo en dos partes iguales. Luego, realizá una trenza en cada lado y sujetalas con gomitas en las puntas.

Si buscás un acabado más relajado y con volumen, aflojá suavemente las trenzas tirando de algunos mechones. También podés dejar sueltos algunos pelos alrededor del rostro para lograr un efecto más natural y favorecedor. Completá el peinado con un gorro de invierno para sumarle un extra al look.

3. Recogido romántico

Este recogido romántico demuestra que no hace falta tener el cabello largo para lucir un peinado elegante y sofisticado. Para recrearlo, separá primero los mechones frontales y dejalos sueltos. Luego, reuní el resto del cabello en una cola de caballo de altura media o alta.

Antes de ajustarla, asegurate de acomodar los cabellos sueltos con un poco de spray de fijación ligera y algunas horquillas. Al hacer la cola, no pases el pelo completamente por la gomita: dejá un bucle que servirá como base del rodete. Con ayuda de horquillas, distribuí y sujetá ese bucle para crear un recogido suave, con volumen y apariencia desenfadada.

Si algunos mechones se escapan, mejor todavía: podés ondularlos ligeramente para aportar un toque más romántico. Para finalizar, soltá las secciones delanteras, dividilas a ambos lados del rostro y realizá unas ondas suaves que ayuden a enmarcar las facciones y completar el look.