Conmoción por lo que salió a la luz sobre la salud de una figura de Telefe: “Médula ósea”

Una figura de Telefe fue internada inmediatamente tras realizarse un análisis de sangre rutinario.

La ex participante de Gran Hermano 2023 (Telefe), Denisse Belén González, se sometió a unos análisis de sangre de rutina. Sin embargo, nunca imaginó que un control médico terminaría con ella internada en una camilla de hospital. Asimismo, lo que comenzó como un chequeo habitual derivó en una inesperada internación, generando preocupación en sus seguidores por su estado de salud.

Denisse González en internación.

En ese sentido, decidió explicar en una historia para sus redes sociales: “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”.

Luego, añadió información en un diálogo con Ciudad Magazine: “Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento. Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario”.

La emotiva reflexión de Denisse González tras su internación

El proceso médico incluyó varios estudios complementarios para determinar cuál era la causa de la disminución abrupta en el recuento de plaquetas. Asimismo, la influencer reflexionó: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”.

Y luego agradeció al equipo médico por preocuparse día a día y por ayudarla a salir adelante de una situación totalmente inesperada: “Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir”. Finalmente, aseguró que el gran avance que tuvo incluyó controles diarios, ajustes en el tratamiento médico y la necesidad de mantener el reposo, con monitoreo constante y explicó: “Por ahora me quedo unos días más acá”.