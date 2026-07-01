Sorpresa: un famoso periodista deportivo se separó tras 22 años en pareja

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey decidieron ponerle punto final a su relación luego de más de dos décadas de compartir la vida en pareja.
En ese sentido, el periodista aseguró: “Él es famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo, de 16 años. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia". Asimismo continuó: “La relación no daba para más, venían a los tiros”.
Finalmente agregó: "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás”.
La relación de Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey
Durante más de 22 años, Gonzalo Bonadeo y Carmela Carey mantuvieron una relación sólida, discreta y alejada totalmente de la exposición mediática. A lo largo de ese tiempo, el periodista deportivo optó por preservar su vida privada, manteniéndose siempre lejos de los escándalos y del público.
La pareja comenzó su historia de amor en 2004 y, tras siete años de noviazgo, decidieron casarse en 2011 luego de que él le pidiera la mano en pleno recital de Kevin Johansen. Durante su relación formaron una familia y tuvieron dos hijos en común, Joaquina y Fermín.
El casamiento se festejó a lo grande, con muchos invitados famosos, como Yanina y Diego Latorre, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Juan Pablo Varsky, Ernesto Tenembaum, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Maju Lozano, entre otros. Incluso hasta la ex leona Lucha Aymar y el ex tenista Guillermo Coria.
Sin embargo, después de siete años como novios y 16 de matrimonio, el vínculo llegó a su fin durante 2025. La noticia sorprendió a muchos y, según revelaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la relación atravesaba una crisis desde hacía un tiempo
Por otro lado, antes de su historia de amor con Carmela Carey, Bonadeo mantuvo una extensa relación con Susana Herrera, con quien tuvo tres hijas, Catalina, Martina y Valentina.