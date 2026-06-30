Noruega le ganó a Costa de Marfil con un gol agónico de Haaland y pasó a octavos del Mundial 2026

Noruega y Costa de Marfil protagonizaron un partidazo en el Mundial 2026.

Costa de Marfil y Noruega protagonizaron uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026 este martes 30 de junio a partir de las 14 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos. Ambos Seleccionados llegaron con la ilusión de seguir haciendo historia en una edición inédita del torneo, que por primera vez cuenta con una ronda de 32 equipos en la fase eliminatoria, a la que ambos accedieron con el segundo puesto de su grupo.

El conjunto africano logró por primera vez pasar fase de grupos y buscará seguir con vida en un torneo en el que ya está haciendo historia, con grandes partidos como frente a Ecuador, que lo posicionaron bien en el campeonato, mientras que los europeos intentarán confirmar el crecimiento de una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard. El ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá intacto el sueño de pelear por el título.

Noruega vs. Costa de Marfil, otro partido de los 16avos de final del Mundial 2026.

El resumen de Costa de Marfil vs. Noruega

En los primeros 25 minutos, el encuentro fue muy parejo, aunque sin oportunidades claras de marcar goles en general. A los 38 minutos, recostado sobre la izquierda, apareció un bombazo de Antonio Nusa al ángulo para el 1-0 de Noruega. Luego, tanto los nórdicos como los africanos pudieron haber anotado hasta que se marcharon 1-0 al descanso.

En el segundo tiempo, los marfileños se adelantaron en el campo y generaron situaciones, pero también se expusieron demasiado a los contraataques nórdicos. A los 29, Amad Diallo hizo un golazo para el 1-1 transitorio. A los 40, Haaland apareció con su gol tan esperado para el 2-1 de Noruega sobre la hora contra Costa de Marfil. Así, avanzó a los octavos de final y ahora se medirá con Brasil.

Videos: los goles de Noruega vs. Costa de Marfil

Cómo llegaron al encuentro Costa de Marfil y Noruega

Costa de Marfil alcanzó esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo E. Los Elefantes comenzaron su participación con un valioso triunfo por 1-0 sobre Ecuador gracias a un gol agónico de Amad Diallo. En la segunda jornada dieron pelea, pero cayeron 2-1 frente a Alemania, mientras que en el cierre sellaron la clasificación con una sólida victoria por 2-0 sobre Curazao.

El equipo dirigido por Emerse Faé logró romper una barrera histórica al superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo. Con una estructura sólida, equilibrio en el mediocampo y el talento ofensivo de futbolistas como Diallo, Franck Kessié y Ange-Yoan Bonny, los marfileños pretenden seguir sorprendiendo en el torneo.

Noruega busca hacer historia.

Noruega, por su parte, también terminó segunda en el Grupo I luego de un arranque contundente. Debutó con una goleada 4-1 sobre Irak, con un doblete de Erling Haaland, y luego derrotó 3-2 a Senegal en otro partido en el que su máxima figura volvió a convertir por duplicado. Con el pasaje prácticamente asegurado, el entrenador Ståle Solbakken decidió preservar a varios titulares en la última fecha y el equipo cayó 4-1 frente a Francia, resultado que lo dejó como escolta de la zona.

Más allá de esa derrota, el conjunto escandinavo llega con confianza y con un plantel que combina experiencia y poder ofensivo. Haaland aparece como la principal amenaza en ataque, acompañado por la creatividad de Ødegaard y la presencia de Alexander Sørloth, conformando uno de los tridentes más peligrosos del certamen.