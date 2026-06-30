Habrán cambios tras eliminación en el Mundial, dice presidente de federación alemana

Un aficionado alemán se muestra abatido tras la eliminación de Alemania del Mundial

La eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial provocará ‌cambios, dijo el martes ‌el presidente de la federación local, un día después de que el equipo quedara fuera prematuramente por tercera vez consecutiva.

Alemania, eliminada en la fase de grupos en los Mundiales de 2018 y 2022, cayó 4-3 en la tanda de penales ante Paraguay, y ya ​lleva sin ganar ⁠un partido de eliminatoria en el torneo desde ‌que se proclamó campeona por última vez ⁠en Brasil en 2014.

"En los ⁠próximos días, analizaremos con calma las razones por las que el equipo no ha podido desarrollar todo su potencial ⁠y no ha cumplido ni con sus propias ​expectativas ni con las de la ‌comunidad futbolística alemana", declaró el ‌presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, en un ⁠comunicado.

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"Tras un golpe tan devastador, no podemos ni vamos a volver simplemente a la normalidad mientras nos enfrentamos a los retos que tenemos por delante".

Neuendorf lleva ​al frente ‌de la entidad desde 2022 y ya ha visto cómo la selección también quedó eliminada en los cuartos de final en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania.

El DT alemán, Julian Nagelsmann, que ⁠asumió el cargo en septiembre de 2023 y tiene contrato hasta 2028, declaró tras la eliminación que le gustaría seguir en el puesto, aunque destacó que no era una decisión que le correspondiera a él.

La prensa y los hinchas se han preguntado si Nagelsmann debería tener otra oportunidad.

"Tras ‌la amarga derrota ante Paraguay y nuestra eliminación, ayer mantuve una larga reunión con el seleccionador Julian Nagelsmann y el equipo directivo deportivo, entre los que se encontraba (el director de la selección) Rudi Völler. Coincidimos en que ‌nuestro rendimiento en el Mundial no estuvo a la altura de nuestras expectativas", declaró Neuendorf.

"Queremos dar las gracias a todos ‌los aficionados ⁠que nos han apoyado de forma magnífica, tanto en Estados Unidos y Canadá como ​en nuestro país. Todos estamos profundamente decepcionados de que nuestro viaje juntos haya llegado a su fin tan pronto".

Con información de Reuters