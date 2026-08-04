El río Danubio atraviesa una fuerte sequía (Foto: Reuters).

El río Danubio atraviesa una situación crítica producto de la sequía: los niveles de agua bajaron tanto que decenas de restos de buques alemanes de la Segunda Guerra Mundial volvieron a quedar a la vista. Incluso, en un tramo en Bulgaria, aparecieron restos de un mamut. La situación también afecta a la producción de energía eléctrica, al transporte y al turismo.

Las condiciones extremas durante el verano europeo dejaron sin agua a las principales vías navegables, desde los Países Bajos hasta el mar Negro, lo que obligó a varios gobiernos a tomar medidas drásticas para evitar un colapso. En este contexto, por primera vez en su historia, Hungría y Rumania detuvieron sus reactores nucleares por la falta de agua del Danubio para poder refrigerarlos.

En medio del río que separa Serbia y Rumania, cerca del puerto serbio de Prahovo, la población local y los turistas pueden ver un casco oxidado junto con un mástil roto donde hace muchas décadas ondeaba la bandera nazi. Los barcos pertenecían a la flota del mar Negro que los alemanes hundieron mientras se retiraban de Rumania y las fuerzas soviéticas avanzaban más hacia el interior de Europa, cerca del fin del conflicto bélico.

Qué pasó con los buques nazi de la Segunda Guerra Mundial

Algunos de los barcos todavía están cargados de armas. Según historiadores, hasta 200 buques de guerra alemanes fueron hundidos a propósito en septiembre de 1944 cerca de Prahovo, en el desfiladero del Danubio, cuando quedaron bajo ataque soviético.

El objetivo era frenar el avance soviético en los Balcanes, pero la Alemania nazi se había rendido meses después, en mayo de 1945. Algunos de los viejos buques fueron retirados por las autoridades yugoslavas, pero la mayoría no fueron removidos por los explosivos que transportaban.

Por el momento, las autoridades tratan de mantener el tráfico en el Danubio, que atraviesa 10 países, mientras la bajada de los niveles de agua genera condiciones peligrosas.

¿Dónde encontraron restos de mamut?

La sequedad del Danubio también expuso los restos de un mamut en Bulgaria. En el fondo del río se hallaron varios restos óseos, cuyo nivel podría revelar otros vestigios, indicó Nikolay Nenov, director del Museo Regional de Historia de Ruse.

Los fragmentos óseos fueron encontrados de casualidad por un habitante de la aldea de Riahovo, en el municipio de Slivo Pole, a 30 kilómetros de Ruse, donde también se encuentra el puerto más importante del país en el Danubio.

Entre los restos hallados, se identificaron una mandíbula, fragmentos de colmillos, parte de una escápula y un fémur. Su coloración oscura es un indicio para determinar que podrían haber permanecido durante mucho tiempo en un entorno pantanoso.

"A diferencia de muchos hallazgos anteriores procedentes de depósitos aluviales, estos huesos se encontraban concentrados en un mismo lugar. Podrían pertenecer a un solo individuo", explicó, y agregó que se encontraban en buen estado de conservación.