Qué dijo Ángela Torres sobre Rusherking en el recital de Rosalía

Sin mencionar a Rusherking, la cantante recordó situaciones que afectaron su autoestima y generaron todo tipo de especulaciones.

El primer show de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires dejó uno de los momentos más comentados de la noche. Durante el tradicional Confesionario del espectáculo, Ángela Torres compartió una experiencia personal que muchos relacionaron con Rusherking, generando una inmediata reacción del público presente.

Ángela Torres emocionó al público en el Confesionario de Rosalía

El recital que Rosalía brindó el 1 de agosto en el Movistar Arena contó con una participación especial de Ángela Torres, quien fue invitada a formar parte del ya clásico Confesionario que integra el show de la artista española. En ese segmento, la cantante argentina abrió su corazón y relató una experiencia vinculada con una expareja que, según explicó, tuvo un fuerte impacto en su autoestima y en su forma de vivir la relación.

Sin mencionar nombres, sus palabras despertaron rápidamente las especulaciones entre los presentes y en las redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron que el destinatario de sus declaraciones era Rusherking, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente dos años.

Qué dijo Ángela Torres sobre Rusherking durante el recital

Al comenzar su relato, Ángela Torres explicó cómo aquella historia afectó su manera de verse a sí misma. “Vengo a contarte sobre alguien con quien salí que me hizo perder mi ‘muchosidad’. Entre mis amigas decimos que la ‘muchosidad’ es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio. Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma”, expresó la cantante durante el espectáculo.

Luego profundizó sobre una de las situaciones que más la hacía sufrir dentro de esa relación. “Teníamos muchos problemas. Uno de ellos, y el que más me lastimaba, era que no me quería hacer parte de nada en su vida. Y salimos años. No quería invitarme con sus amigos, no me quería invitar de fiesta. Solo quería que nos viéramos solos, en su departamento”, recordó.

Aunque nunca mencionó directamente a Rusherking, las referencias fueron interpretadas por gran parte del público como una alusión al vínculo sentimental que ambos mantuvieron durante varios años.

La reacción de Rosalía y del público en el Movistar Arena

Las declaraciones de Ángela Torres provocaron una inmediata respuesta de Rosalía, quien reaccionó espontáneamente al escuchar la historia. “¡Qué boludo!”, lanzó la artista española, mientras desde las tribunas comenzaron a escucharse abucheos dirigidos al exnovio mencionado en el relato.

La cantante argentina continuó con una anécdota que, según explicó, representó uno de los momentos más dolorosos de aquella relación. “Había una parte particular que me lastimaba más que todas. Él siempre iba a ver a un grupo de artistas que a mí me apasiona. Le decía: ‘Invitame, quiero compartir con vos’. Cindy Cats. Y él me decía que no, que tenía que conseguir las entradas por mi cuenta y que no me iba a agregar a su lista de invitados”, contó.

Tras esas palabras, buena parte del estadio comenzó a corear un fuerte insulto contra el exnovio al que hacía referencia la artista, en uno de los pasajes más comentados del espectáculo.

Ángela Torres participó del Confesionario de Rosalía y emocionó al público con un relato sobre una relación que marcó su vida.

El final de la historia y el mensaje de Rosalía

El relato de Ángela Torres tuvo un desenlace diferente al esperado. La cantante explicó que el tiempo terminó dándole una revancha profesional junto al grupo de artistas que tanto admiraba. “Pero las vueltas de la vida... esta historia tiene final feliz porque hace poco este grupo de artistas que tanto admiraba me invitó a cantar con ellos. ¿Y sabés quién estaba ahí mirando desde la platea? Mi perla”, dijo entre risas.

El cierre del momento quedó a cargo de Rosalía, quien dejó una reflexión que fue celebrada con una ovación por el público presente. “Ay, no, esto es muy fuerte... Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró. Tuvo que verte brillando para darse cuenta, el muy pelotudo. Gracias por venir a confesarte... Mírala mejor, hombre”, concluyó la cantante española.

Todo ocurrió como parte del Confesionario, una puesta en escena que forma parte del espectáculo de Rosalía, aunque las confesiones y las reacciones del público terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la noche.