Grecia lucha contra incendios forestales; Hungría cierra una central nuclear por la sequía

Cauce seco del río Danubio

Los ​bomberos griegos luchaban el domingo para controlar un enorme incendio forestal que ha destruido más de 100 viviendas al noroeste de Atenas, mientras que un nuevo incendio obligó a evacuar ‌la popular isla turística de Cefalonia.

Europa se ‌ha visto asolada por los incendios forestales este verano boreal tras un periodo de olas de calor sin precedentes y escasas precipitaciones, unas condiciones que, según los científicos, se han visto agravadas por el cambio climático.

Los destructivos incendios en Francia y España mostraron signos de remitir durante el fin de semana, pero en Grecia han estallado varios incendios forestales tras un periodo de relativa calma en el país.

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Los vientos huracanados que avivaron el fuego en los alrededores de Porto Germeno, en el golfo de Corinto, ​a 60 km (40 millas) al ⁠noroeste de Atenas, han amainado, pero las llamas cruzaron una montaña hacia el sur y alcanzaron ‌el asentamiento de Veniza y un campo de tiro militar, activando munición sin detonar.

Se ⁠han desplegado cerca de 500 bomberos griegos equipados con ⁠vehículos, maquinaria pesada y aviones de extinción, reforzados por Francia y Rumania.

En el pueblo de Agios Konstantinos, los vecinos hacían todo lo posible para frenar la propagación del incendio.

"El fuego lleva ardiendo desde anoche; es ⁠evidente que no pueden tener efectivos en todas partes. Nosotros, como vecinos, estamos haciendo todo ​lo que podemos", afirmó Tasos Tzempelikos, de 61 años, quien, junto ‌con su hijo, echaba agua sobre el fuego.

El diario ‌griego Protothema informó de que se estaba llevando a cabo un gran esfuerzo para evitar ⁠que el incendio de Veniza llegara a la cercana localidad costera de Megara. Según el diario, es probable que el fuego haya destruido hasta ahora más de 10.000 hectáreas de terreno.

Durante la noche, se evacuaron varias localidades de la isla jónica de Cefalonia tras declararse un incendio en la zona de ​Pastra, al sur.

En ‌Francia, los incendios forestales en los departamentos de Gironda y Var mostraban signos de remitir. Las autoridades informaron que solo se habían producido pequeños rebrotes en la zona suroeste de Gironda y señalaron que el incendio en el departamento de Var, al sureste, no se había extendido durante la noche.

En el centro de España, los incendios forestales que arrasaron ⁠decenas de miles de hectáreas durante la semana pasada estaban en su mayor parte bajo control, aunque los bomberos se enfrentaban a reapariciones de focos en algunas zonas.

En la provincia occidental de Cáceres, un incendio forestal se declaró el sábado, lo que provocó la evacuación de unas 800 personas. A estos residentes se les permitió regresar el domingo, pero siguen confinados en sus hogares, ya que el fuego sigue activo.

Otros países europeos se enfrentan a la sequía y al descenso de los niveles de agua en los principales ríos, incluidos el ‌Rin y el Danubio, que registró sus niveles más bajos de la historia en Hungría, Serbia y Rumania.

Hungría se enfrenta a cinco días críticos, dijo el domingo el primer ministro Peter Magyar, ya que la sequía del Danubio ha obligado a la única central nuclear del país a cerrar por primera vez en más de cuatro décadas, con una nueva ola de calor en el horizonte.

La bajada de los niveles de ‌agua, unida a la falta de lluvias, también ha interrumpido el transporte fluvial y el turismo en Hungría y ha provocado restricciones en el consumo de agua en más de 100 ciudades y pueblos.

Los niveles del Danubio ‌en Serbia cayeron a su ⁠nivel más bajo desde 1985, lo que redujo la producción diaria de la mayor central hidroeléctrica del país a solo el 20%, según declaró el domingo el ​ministro de Energía del país.

Con información de Reuters