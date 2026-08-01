Incendios forestales avanzan en Grecia, bomberos luchan contra las llamas en Francia y España

Incendio forestal cerca de Agia Paraskevi

Incendios forestales avivados por fuertes vientos ​arrasaron varias zonas de Grecia el sábado, incluidas las cercanías de Atenas, con operaciones de extinción a gran escala y evacuaciones de emergencia en marcha, mientras que la situación volvió a empeorar en algunas zonas de España y Francia.

Europa se ha visto asolada por los ‌incendios forestales este verano boreal tras un periodo de sucesivas ‌olas de calor que han batido récords y de escasas precipitaciones. Se han destruido pueblos en Francia y España, y cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y alojamientos vacacionales.

Los incendios, avivados por vientos huracanados, se extendieron por toda Grecia, que hasta hace unos días había experimentado menos olas de calor y una temporada de incendios relativamente tranquila.

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Un video en directo de Reuters mostraba a bomberos, policías y ambulancias retirándose lentamente ante un muro de fuego y humo que envolvía bosques y matorrales en el terreno montañoso de Agia Paraskevi, cerca de Porto Germeno, a unos 60 kilómetros (40 millas) al noroeste de la capital, Atenas.

Las autoridades indicaron que los fuertes vientos estaban dificultando las labores de extinción, llegando a imposibilitarlas en ​algunos lugares.

INCENDIO SE REAVIVA EN SURESTE DE FRANCIA

En ⁠Francia, un incendio en el montañoso departamento de Var, al sureste del país, que había sido controlado hace tres días, se reavivó el ‌viernes, arrasando más de 1.000 hectáreas en seis horas.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, dijo a los periodistas que la ⁠situación en el Var era "muy grave" y que los incendios han afectado a 119.000 ⁠hectáreas en Francia en lo que va de año.

"No está en absoluto bajo control", afirmó Éric Grohin, director del servicio de bomberos y rescate del departamento del Var, y añadió que la situación seguía siendo "muy complicada", con temperaturas de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit) y vientos que se prevé que aumenten.

El ⁠prefecto local, Simon Babre, también señaló que el sábado se habían combatido varios rebrotes gracias a aviones de extinción y a más ​de 1.500 efectivos sobre el terreno.

Casi 2.500 personas fueron evacuadas durante la noche, y los bomberos trajeron refuerzos ‌el sábado, cuando se preveía que los vientos se intensificaran y complicaran ‌los esfuerzos para controlar el incendio.

En el suroeste de Francia, el santuario de animales de Gironda Sur estaba atendiendo a ciervos que habían ⁠escapado de un incendio masivo cerca de Burdeos —que ardió durante más de una semana—, pero que sufrieron quemaduras o accidentes debido al pánico, como colisiones con coches o vallas, según explicó el director, Patrick Meng.

"Hay cientos de miles de animales muertos; es una catástrofe", afirmó.

SITUACIÓN MIXTA EN ESPAÑA

España siguió luchando el sábado contra varios focos de incendios forestales, dos días después de que el Gobierno declaró el fin de la emergencia nacional provocada por los enormes incendios ​en las provincias del centro ‌del país.

La situación empeoró en la provincia norteña de León, donde se declaró un nuevo incendio durante la noche, otro seguía activo y un tercero evolucionaba favorablemente, según las autoridades. En la vecina provincia de Zamora, un incendio que arrasó unas 11.000 hectáreas mejoró lo suficiente como para que se reabrieran 14 localidades evacuadas y se levantaran las restricciones.

En la provincia oriental de Castellón, el incendio de la Vall d’Uixo se estabilizó en su séptimo día tras arrasar casi 10.000 hectáreas, lo que permitió el regreso de todos ⁠los residentes evacuados. La policía afirmó que sospechaba de un incendio provocado tras hallar dos puntos de ignición distintos.

Los grandes incendios en las regiones centrales de Madrid y Ávila, que quemaron más de 70.000 hectáreas, se estabilizaron. El viernes se extinguió un nuevo foco cerca del embalse de San Juan, al oeste de la capital.

ALERTAS DE EMERGENCIA

Las autoridades griegas emitieron alertas de emergencia para varias zonas para el sábado y advirtieron del riesgo extremo de incendios forestales en las regiones del Ática y Eubea.

Más de 300 bomberos, 92 camiones de bomberos, maquinaria pesada y aeronaves han seguido luchando contra un gran incendio en la región de Beocia, donde más de 200 personas de la localidad de Agios Vasileios, a unos 80 km al noroeste de Atenas, tuvieron que ser evacuadas por mar.

Otras 12 personas, que huían ‌del mismo incendio, fueron evacuadas desde la playa de Porto Germeno por lanchas patrulleras de la Guardia Costera griega y una embarcación del Cuerpo de Bomberos.

El incendio de Porto Germeno se dividió en tres frentes y muchas viviendas se incendiaron en la zona, informó el periódico Protothema. Las autoridades ordenaron la evacuación a los habitantes de las localidades cercanas de Agia Paraskevi, Kryo Pigadi y Agios Nektarios.

Los países de la UE están viviendo una temporada de incendios forestales por encima del promedio, que ya ha superado el año récord de 2025.

En algunas zonas del oeste y el sur de Europa, un invierno relativamente húmedo alimentó los bosques ‌y los matorrales, antes de que sucesivas olas de calor convirtieran los nuevos brotes en leña seca, dejando abundante combustible para los incendios.

MUERTES RELACIONADAS CON EL CALOR

Y el balance de las condiciones meteorológicas extremas se ha extendido mucho más allá de la devastación generalizada causada por los incendios.

En Austria, la Agencia de Salud y Seguridad Alimentaria ‌del país registró una cifra récord ⁠de 395 muertes relacionadas con el calor durante el mes de junio.

A principios de esta semana, el Reino Unido indicó que, en lo que va de año, se estima que 2.877 personas han fallecido por causas relacionadas con el calor, mientras que ​Francia registró 5.764 muertes en exceso en el país entre el 17 de junio y el 2 de julio, y el Instituto Robert Koch (RKI) de Alemania estimó que, en lo que va de año, 9.800 personas han fallecido a causa de las altas temperaturas.

Con información de Reuters