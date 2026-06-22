EN VIVO
Mundial 2026

Mundial 2026 EN VIVO: con el segundo partido de la Selección Argentina, los encuentros de hoy, resultados, goles y tabla de posiciones minuto a minuto

En VIVO - Actualizado hace 28 minutos

Seguí EN VIVO la jornada de hoy del Mundial 2026 con todos los partidos, resultados, goles, tablas de posiciones, clasificados y las principales noticias de la Copa del Mundo, minuto a minuto.

La jornada de este 22 de junio del Mundial 2026 promete emociones fuertes con partidos clave que pueden definir clasificaciones, posiciones en los grupos y posibles cruces de las próximas fases. La Selección Argentina, una de las candidatas al título, y equipos que buscan dar la sorpresa salen a la cancha en una fecha que concentra la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Seguí minuto a minuto los resultados, goles, formaciones, incidencias y estadísticas de cada encuentro. Además, actualizaremos las tablas de posiciones, los escenarios de clasificación y las principales noticias que surjan durante una nueva jornada de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Hace 5 minutos

Partidos del Mundial de hoy lunes: quiénes juegan y horarios

Este lunes se juegan partidos importantes en el Mundial 2026 que definen el pase de algunas selecciones. Te dejamos la lista de encuentros del día.

Lionel Messi en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Getty Images)

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial de manera legal

Existen varias opciones para ver los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, te contamos todas las alternativas y por qué no descargar aplicaciones piratas para verlos.

Argentina continúa su rumbo a defender la Copa del Mundo.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

A qué hora juega la Selección ante Austria: dónde ver el partido online o en TV

El partido será en la tarde de este lunes 22 de junio. Cómo llega la Albiceleste al encuentro y por dónde verlo sin que te adelanten los goles.

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria: TV en vivo y dónde ver online por la fecha 2 del Mundial 2026

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Los uruguayos enloquecieron contra Bielsa: "Es su culpa"

Los hinchas de "La Celeste" fulminan al entrenador argentino por el fracaso en la Copa del Mundo, al borde de la eliminación y con la necesidad del milagro frente a España.

Los uruguayos le faltaron el respeto a Marcelo Bielsa en el Mundial 2026.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Ver Argentina vs. Austria en vivo de forma legal y sin riegos por el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni quiere estirar la buena racha tras ganar el primer partido y se enfrenta ante el conjunto europeo.

La Selección busca un nuevo triunfo.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Argentina - Austria: quién gana, predicciones y pronóstico según la IA

La Selección se enfrenta al combinado de Austria esta tarde en un partido clave para asegurar la continuidad en la Copa del Mundo. Quién gana según la IA.

La Selección Argentina sería la ganadora de esta tarde, según la inteligencia artificial

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Quién es el 7 de la Selección de Austria, la figura más picante del equipo

El crack de Austria es uno de los más buscados y polémicos de la Selección. Reconocido como el "Bad boy", tuvo problemas con Mourinho, fue sancionado por comentarios racistas y se da una vida de lujos extremos.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Con un solo cambio, la posible formación de la Selección frente a Austria

La probable alineación de Lionel Scaloni para la segunda fecha del Grupo J, luego de la goleada a Argelia y en busca de asegurar la clasificación a los 16avos de final.

La formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Asi juega Austria, el segundo rival de Argentina en el Mundial: táctico, pero con espacios

El segundo rival de la Selección Argentina será el austríaco que apuesta por generar situaciones de peligro mediante la posesión de pelota.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Las tres cábalas que Argentina repite en el Mundial

El conjunto albiceleste mantiene costumbres de hace tres años y medio, en la búsqueda de la cuarta estrella. De qué se trata cada una.

Las cábalas que mantiene la Selección en el Mundial 2026.

Leer la nota completa

Hace 8 horas

A qué hora juega Argentina vs. Austria hoy por el Mundial 2026 y como verlo en vivo

El equipo argentino tiene el segundo partido de su grupo. En esta oportunidad le toca Austria, quizás el partido más duro de su primera ronda.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

A 40 años del gol más importante de Diego Maradona: cuatro décadas de Diegol

A cuatro décadas del gol más grande de la historia mundial y del partido que significó mucho más que un pase a la siguiente ronda. 

Leer la nota completa

Hace 13 horas

La Selección enfrenta a Austria y quiere mantener su paso triunfante

El conjunto argentino enfrenta a Austria y busca su segundo triunfo en el Mundial. En principio, solo se especula con un cambio.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Fixture Mundial 2026: partidos, sedes y cruces

Leer la nota completa
Trending
Fórmula 1
Williams rompió el silencio sobre el posible pase de Fernando Alonso a Alpine: “No me sorprende”
Las más vistas