Mundial 2026 EN VIVO: con el segundo partido de la Selección Argentina, los encuentros de hoy, resultados, goles y tabla de posiciones minuto a minuto

La jornada de este 22 de junio del Mundial 2026 promete emociones fuertes con partidos clave que pueden definir clasificaciones, posiciones en los grupos y posibles cruces de las próximas fases. La Selección Argentina, una de las candidatas al título, y equipos que buscan dar la sorpresa salen a la cancha en una fecha que concentra la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Seguí minuto a minuto los resultados, goles, formaciones, incidencias y estadísticas de cada encuentro. Además, actualizaremos las tablas de posiciones, los escenarios de clasificación y las principales noticias que surjan durante una nueva jornada de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.