A qué hora juega Argentina vs. Austria hoy por el Mundial 2026 y como verlo en vivo en el trabajo

Tras el debut ideal y la goleada 3-0 frente a Argelia, la selección argentina busca sellar de forma anticipada su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se mide ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, en un duelo clave que puede definir el rumbo de la Albiceleste en el certamen.

A continuación, enterate de todos los detalles: horario, canales de televisión, plataformas de streaming y las probables formaciones para no perderte nada del partido.

¿A qué hora juega Argentina vs. Austria?

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará este lunes 22 de junio en el Dallas Stadium de Estados Unidos.

El inicio del partido está programado para las 14:00.

Horario internacional de Argentina vs. Austria:

Ecuador, Perú y Colombia: 12:00

Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (EE. UU.): 13:00

Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00

España: 19:00

¿Qué canal pasa el partido de la selección argentina en vivo?

Para seguir el minuto a minuto del encuentro en territorio argentino, existen múltiples opciones tanto en televisión abierta como por cable y plataformas digitales: