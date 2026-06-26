La historia detrás de los chocolates de la Selección que conquistaron a los hinchas este Mundial.

La pasión por la Selección Argentina encontró una nueva forma de expresarse durante el Mundial 2026, a través del chocolate. Mientras millones de hinchas se preparan para seguir cada partido de la Scaloneta, una serie de creaciones artesanales inspiradas en los campeones del mundo se convirtieron en uno de los fenómenos más originales de la temporada.

Bombones con los rostros de los jugadores, tabletas celestes y blancas, pelotas de fútbol de chocolate, licores bautizados "3 Estrellas" e incluso una Copa del Mundo realizada íntegramente en cacao son algunas de las propuestas que este fin de semana podrán verse en la sexta edición de La Chocolaterie, el mayor encuentro dedicado al chocolate en Argentina.

La feria, que se realizará el 27 y 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural, reunirá a 120 productores y chocolateros de todo el país, pero este año el Mundial le imprimió una identidad especial. El clima futbolero atravesó las creaciones de muchos maestros chocolateros, que decidieron rendir homenaje al equipo argentino a través de piezas que combinan gastronomía, diseño y fanatismo.

Cómo son los chocolates inspirados en la Selección Argentina

Entre las más llamativas aparecen las exclusivas cajas de Deniks Bakery, con bombones esculpidos a imagen de las principales figuras de la Selección. Cada pieza fue trabajada como si se tratara de una pequeña escultura comestible, transformando a los ídolos del fútbol argentino en verdaderas obras de alta chocolatería.

Otra de las grandes atracciones son las pelotas de fútbol elaboradas completamente en chocolate, con un nivel de detalle sorprendente, además de bombones, alfajores y figuras decoradas con los colores de la bandera argentina. La propuesta también incluye la original tableta "Scaloneta", licores inspirados en las tres estrellas obtenidas por Argentina y una gigantesca Copa del Mundo de chocolate que será elaborada en vivo durante el evento.

La Chocolaterie se realizará el 27 y 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural.

La coincidencia entre la feria y el tercer partido de la fase de grupos de Argentina frente a Jordania terminó de potenciar la iniciativa. Para muchos visitantes, el recorrido será también la oportunidad perfecta para conseguir el postre o el "amuleto dulce" con el que acompañarán el encuentro frente al televisor.

Pero La Chocolaterie va mucho más allá del fútbol. El evento también será una vidriera para conocer cómo evoluciona el universo del alfajor argentino. Habrá versiones con rellenos poco convencionales, como Aperol con naranja, yerba mate, piña colada, Malbec, whisky o higo con merengue, además de una sección dedicada a los sabores más inesperados. Los más curiosos podrán animarse a probar chocolates con morcilla, gochujang, pescado o minerales marinos patagónicos, junto con otras propuestas experimentales que buscan romper con las recetas tradicionales.

La experiencia se completa con cascadas de chocolate, canillas de cacao, cookies para comer con cuchara y la presencia de productores brasileños especializados en chocolate bean-to-bar, que llegarán con variedades elaboradas a partir de ingredientes amazónicos como cupuaçu, açaí, cumarú y castañas.