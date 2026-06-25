Un detalle en el festejo de cumpleaños de Lionel Messi sorprendió en la concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

Mientras la Selección Argentina afina detalles para el partido del sábado ante Jordania a las 23 en el Mundial 2026, una imagen captada durante los festejos por el cumpleaños de Lionel Messi llamó la atención por su significaddo. En medio de un clima de alegría y unidad dentro de la concentración en Kansas City, una frase asociada históricamente al peronismo apareció en un lugar inesperado en la interna del seleccionado.

Los cumpleaños de Messi dentro de la Selección ya se transformaron en una tradición. Desde hace años, compañeros, integrantes del cuerpo técnico y miembros de la delegación aprovechan la fecha para homenajear al capitán y máximo referente de la "Albiceleste". Esta vez no fue la excepción.

El miércoles, en plena disputa del Mundial 2026, Messi celebró sus 39 años rodeado de sus compañeros en la concentración. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino compartió imágenes de los festejos a través de sus canales oficiales y mostró algunos momentos íntimos de una jornada cargada de emociones. Hubo abrazos, sonrisas, regalos y mensajes especiales para el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina. Sin embargo, un detalle inesperado terminó robándose buena parte de la atención.

La frase que apareció en el ascensor y generó repercusión

El hecho ocurrió durante uno de los fragmentos del video difundido por las cuentas oficiales de la Selección Argentina. Mientras varios futbolistas ingresaban a uno de los ascensores del hotel para dirigirse al comedor, una cámara registró brevemente el interior del lugar. Allí, pegado sobre un vidrio, podía verse un cartel con una frase simple pero cargada de significado: "Nadie se salva solo".

La imagen apenas apareció durante unos segundos. Sin embargo, fue suficiente para que usuarios de redes sociales la detectaran y comenzaran a compartir capturas del momento. La frase posee una fuerte carga simbólica dentro de la cultura política argentina y suele estar asociada al peronismo, donde se utiliza para remarcar la importancia de la solidaridad, la organización colectiva y el acompañamiento mutuo frente a los desafíos individuales. Por eso, su presencia en la concentración de la Selección Argentina despertó múltiples interpretaciones.

Más allá de cualquier lectura política, la frase parece encajar perfectamente con uno de los valores que Lionel Scaloni logró construir desde su llegada al seleccionado nacional. Desde la conquista de la Copa América 2021 hasta el histórico título en Qatar 2022, uno de los conceptos más repetidos por futbolistas y cuerpo técnico fue la fortaleza del grupo.

La idea de equipo por encima de las individualidades se transformó en una marca registrada de esta generación. Incluso teniendo en sus filas al mejor jugador del mundo, la Selección Argentina encontró gran parte de su éxito en la construcción de una identidad colectiva.

Por eso, dentro del contexto de la concentración, la frase parece adquirir un significado vinculado al espíritu que caracteriza a este plantel. La noción de que nadie alcanza los objetivos en soledad y que los logros más importantes son consecuencia del esfuerzo compartido aparece como uno de los pilares que explican el ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino.

El grupo como bandera del ciclo Scaloni

Si hay algo que distingue a este seleccionado es la forma en la que logró consolidar un sentido de pertenencia pocas veces visto. Los propios futbolistas han destacado en numerosas oportunidades la importancia del grupo humano que se formó durante estos años.

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez y el propio Messi han coincidido repetidamente en la idea de que el vestuario fue determinante para alcanzar los éxitos obtenidos. La convivencia, la confianza mutua y la capacidad para atravesar momentos difíciles unidos terminaron fortaleciendo una estructura que luego se reflejó dentro de la cancha. Por eso no sorprende que una frase como "Nadie se salva solo" encuentre lugar dentro de una concentración donde el concepto de equipo parece estar presente en cada detalle.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver online el partido ante Jordania

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.