Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 23 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 23 de junio
En la rueda de este martes, el dólar bolsa opera en el mercado de bonos con un valor de compra de $1481.24 y de venta de $1483.48, lo que representa una variación del 0,31% en relación con la jornada previa. El segmento del MEP mantiene así una dinámica de actualización acotada, sin sobresaltos en los cruces entre títulos.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 23 de junio
El Banco Nación mantiene este martes 23 de junio el precio del dólar oficial sin cambios, con una cotización para la compra de $1430 y para la venta de $1480, lo que representa una variación diaria del 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 23 de junio
En la jornada de este martes 23 de junio, el dólar blue se negocia en el segmento informal a $1475 para la compra y $1495 para la venta, con una variación positiva del 1,01%.
Hace 14 horas
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada.
Cómo comprar dólar hoy
Hace 15 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente los límites de la banda cambiaria. Según los valores oficiales, el techo de intervención para el dólar mayorista ya superará los $1.800 hacia fines de junio.
Qué dólar me conviene hoy
Hace 19 horas
Cómo cobrar en dólares desde Argentina: el método que se usa cada vez más
Miles de trabajadores independientes reciben pagos del exterior y convierten sus dólares a pesos con plataformas. ¿Sabés cómo aprovechar estas herramientas para cuidar tu dinero?
Hace 20 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.480
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:15 | 19/06/2026
Subió el dólar oficial e igualó al blue y los financieros cerraron con escaso movimiento
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña. Todo lo que pasa con el dólar oficial, el dólar blue y los financieros. El mercado cambiario en vivo.
17:14 | 18/06/2026
Cuál es el valor máximo del dólar para el lunes 22 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y fijó por debajo de los $2.000 el techo del dólar oficial mayorista para el lunes 22 de junio.
Valor máximo del dólar según el BCRA
12:55 | 18/06/2026
El Gobierno flexibilizó la operación con el dólar Bolsa
La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras.
11:31 | 18/06/2026
Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una corrección a la baja en las proyecciones para el tipo de cambio. Los analistas esperan que el dólar oficial siga subiendo, pero a un ritmo menor que la inflación.
Qué va a pasar con el dólar según el REM
07:17 | 18/06/2026
En una jornada inestable, subieron el dólar oficial y el blue en la City
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones.
15:20 | 17/06/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron con nuevas subas
Cuánto cotizaron el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
14:08 | 17/06/2026
Este es el valor máximo que puede alcanzar el dólar
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y ya definió el techo que tendrá el dólar oficial mayorista para el 19 de junio.
Cuál es el valor máximo del dólar
13:12 | 17/06/2026
Amplían el acceso a los créditos en dólares y habrá nuevos beneficiarios
Una nueva disposición del Banco Central flexibiliza las condiciones para acceder a financiamiento en moneda extranjera.