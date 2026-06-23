Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 23 de junio

En la rueda de este martes, el dólar bolsa opera en el mercado de bonos con un valor de compra de $1481.24 y de venta de $1483.48, lo que representa una variación del 0,31% en relación con la jornada previa. El segmento del MEP mantiene así una dinámica de actualización acotada, sin sobresaltos en los cruces entre títulos.