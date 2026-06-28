Google limita el uso que Meta hace de sus modelos Gemini, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google en la entrada de las oficinas de Google en Londres

Google ​ha impuesto límites al uso de sus modelos de inteligencia artificial Gemini por parte ‌de Meta después de ‌que la empresa de redes sociales solicitara más capacidad informática de la que el grupo tecnológico rival podía proporcionar, según informó el domingo el Financial Times.

Google, propiedad de Alphabet , comunicó a Meta en torno al mes de marzo ​que no podía ⁠satisfacer toda la capacidad de Gemini que ‌la empresa había intentado adquirir, según ⁠el periódico, que añadió que ⁠este déficit interrumpió y retrasó algunos de los proyectos internos de IA de Meta.

Según el artículo, ⁠otros clientes de Google también se han ​visto afectados, aunque en menor medida. ‌Meta se ha visto ‌especialmente afectada debido a su demanda excepcionalmente ⁠alta de los modelos de Google, señaló el FT.

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Reuters no pudo verificar de inmediato la información, basada en fuentes conocedoras del proceso. ​Ni Google ‌ni Meta respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, realizadas fuera del horario laboral.

Debido a las restricciones, Meta ha animado a su personal a ser más ⁠eficiente con los "tokens de IA", las unidades que miden el uso de la IA, según la información del FT.

A pesar de que las empresas siguen invirtiendo miles de millones en chips y centros de datos, siguen teniendo dificultades para garantizar la ‌potencia de cálculo suficiente para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA.

Los ingresos de Google Cloud ascendieron a 20.000 millones de dólares en el primer trimestre, que finalizó en marzo, pero ‌el director ejecutivo, Sundar Pichai, afirmó que las limitaciones de potencia de cálculo impidieron un crecimiento aún ‌mayor y contribuyeron ⁠a que la cartera de pedidos de la unidad de nube casi ​se duplicara respecto al trimestre anterior.

Con información de Reuters