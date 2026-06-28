Petkovic elogia el espíritu de Argelia tras el "loco" empate contra Austria

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argelia contra Austria

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, calificó de "un poco ‌loco" el dramático ‌empate a 3-3 de su equipo ante Austria en su último partido del Grupo J del Mundial, disputado el sábado, después de que ambos equipos se clasificaran para los dieciseisavos de final.

Austria se adelantó en el ​marcador en ⁠dos ocasiones, pero Argelia respondió en ambas. ‌Los africanos parecían haberse asegurado la ⁠victoria con un gol ⁠en el minuto 93 que ponía el 3-2, pero Austria empató tres minutos más tarde, en ⁠el tiempo de descuento.

• "En cierto modo, ​superó los límites de la ‌resistencia de todos", afirmó ‌Petkovic.

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• Argelia se enfrentará a Suiza en ⁠los dieciseisavos de final, donde Petkovic se encontrará con un equipo al que entrenó entre 2014 y 2021.

• "Suiza es un gran ​equipo... ‌Los conozco bien; aunque haya caras nuevas, algunos de ellos jugaron conmigo, así que conozco a estos jugadores", dijo Petkovic.

• Añadió, sin embargo, que su prioridad ⁠inmediata era la recuperación, más que el próximo rival de Argelia.

• "Descansemos y luego volveremos a ponernos en marcha para la siguiente ronda", dijo.

• Afirmó que Argelia sigue desarrollándose como equipo y mejorando partido a partido.

• Al reflexionar sobre ‌el empate, se mostró satisfecho con el resultado, ya que en los días previos al partido aún persistían los recuerdos de la "Vergüenza de Gijón" de 1982, cuando Alemania Occidental y Austria ‌disputaron un partido que benefició a ambas selecciones y que eliminó a Argelia.

• "Estoy muy contento de ‌que, al ⁠final, haya sido el fútbol el que haya ganado, el que ​haya prevalecido. El 3-3 en el marcador lo dice todo", dijo Petkovic.

(Redacción: Gabriel Araujo; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)