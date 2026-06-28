Se disparan los precios de las entradas para el partido de Portugal contra Croacia en Toronto

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá contra Croacia - Los aficionados se dirigen al Estadio de Toronto

Los precios de las entradas en las plataformas de reventa se dispararon para el partido del ‌Mundial entre Portugal y Croacia ‌que se disputará en Toronto la próxima semana, y el precio medio de la entrada más barata superó los 3.000 dólares a última hora del sábado, según datos de la web de seguimiento de precios Ticketdata.

Portugal empató contra Colombia en Miami, lo que supuso que el ​equipo de Cristiano ⁠Ronaldo terminara segundo en el Grupo K.

Croacia terminó ‌segunda del Grupo L tras derrotar a Ghana ⁠en su último partido de ⁠la fase de grupos.

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Portugal se enfrentará ahora a Croacia en el Estadio de Toronto en los dieciseisavos de final el 2 ⁠de julio, en un partido que enfrentará a ​Ronaldo con su antiguo compañero en el ‌Real Madrid, Luka Modrić.

El precio ‌medio de la entrada más barata se situaba ⁠en 3.225 dólares en las páginas web de reventa a las 23:00 h ET (03:00 GMT), según Ticketdata, el más alto de todos los partidos de los dieciseisavos ​de final.

Ticketdata ‌recopila datos de plataformas de reventa como StubHub y Vivid, según su página web.

El precio se había duplicado desde antes del pitido inicial del partido entre Portugal y Colombia, lo que pone de ⁠relieve el sistema de precios dinámicos adoptado este año por la FIFA, organizadora del torneo.

El sistema permite que los precios varíen en función de la demanda —una práctica habitual en los conciertos y eventos deportivos de EEUU— y había elevado el precio de las entradas de reventa para los partidos ‌de la fase de grupos por encima de los 1.000 dólares.

Un análisis anterior de Reuters indicó que el encarecimiento de las entradas y el alojamiento ha hecho que el Mundial de este año sea cada vez más accesible solo ‌para aficionados con mayores ingresos, apuntando a una transformación en el perfil de los compradores.

La FIFA ha instado a los ‌aficionados a utilizar ⁠únicamente su propia plataforma oficial de reventa, afirmando que su mercado de reventa e ​intercambio es la única plataforma a través de la cual puede garantizar la entrega correcta de las entradas.

(Redacción: Bhargav Acharya; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)