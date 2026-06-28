República Democrática del Congo centra rápidamente su atención en partido contra Inglaterra

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

​El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, dijo que los preparativos para ‌su partido de ‌los dieciseisavos de final del Mundial contra Inglaterra comenzarán inmediatamente después de la dramática remontada del sábado ante Uzbekistán.

El triunfo 3-1 en su último partido del Grupo K aseguró la clasificación de los congoleños como uno de los ocho mejores ​terceros y les ⁠valió un enfrentamiento con el equipo de ‌Thomas Tuchel el miércoles en Atlanta.

"Empezaremos a ⁠trabajar de inmediato en la ⁠preparación. Contamos con varios jugadores que militan en clubes de la liga inglesa, así que nos ayudarán, ⁠pero nos prepararemos lo mejor posible para ​un partido muy importante", dijo ‌Desabre, cuyo equipo logró su ‌primera victoria en el Mundial gracias a los ⁠dos goles de Yoane Wissa, del Newcastle United.

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Desabre interrumpió las primeras preguntas de la rueda de prensa posterior al partido para felicitar y ​elogiar a ‌su equipo.

"Antes de responder, me gustaría felicitar a mis jugadores por su trabajo, es una plantilla que lleva cuatro años junta y siempre hemos seguido creyendo. La victoria ⁠significa mucho para el país, y ha sido maravillosa, hemos dado una buena imagen del Congo", dijo el DT a periodistas.

La RDC había empezado el partido con lentitud y se vio por detrás en el marcador a los 10 minutos, pero Desabre afirmó ‌que los planes establecidos de antemano hacían que no estuviera preocupado.

"Por supuesto, nunca se tiene la certeza de ganar, pero lo que está claro es que cometimos un error al darles demasiado espacio al ‌principio", reconoció.

"Pero desde el inicio de este Mundial habíamos planeado utilizar en este partido a jugadores que no ‌habían podido ⁠jugar en los dos primeros (contra Portugal y Colombia). Contar con jugadores frescos nos ​proporcionó una ventaja, y era bastante lógico que siguiéramos adelante y ganáramos", apuntó.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)