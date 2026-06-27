Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 27 de junio

En la madrugada de este sábado, Capital Federal registra 10 grados con un cielo que alterna nubes y claros, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 8 °C, con una humedad elevada del 89% que potencia el fresco.

El viento sopla del sector sur a unos 11 km/h, aunque con ráfagas que pueden alcanzar los 21 km/h. La visibilidad es óptima: 40 kilómetros sin niebla. La probabilidad de lluvia es de 0% y no se esperan precipitaciones en las próximas horas.

Para los que madrugan, conviene salir con abrigo liviano pero bien cubiertos; el punto de rocío, en 8 °C, anticipa que la humedad se mantendrá alta. La presión atmosférica de 1021 hPa indica estabilidad, aunque el frío se siente más por el viento. Seguimos actualizando el pronóstico del tiempo en vivo.