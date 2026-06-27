Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 27 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Madrugada con nubes y claros: la térmica bajó a 8°C en Capital Federal
En la madrugada de este sábado, Capital Federal registra 10 grados con un cielo que alterna nubes y claros, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 8 °C, con una humedad elevada del 89% que potencia el fresco.
El viento sopla del sector sur a unos 11 km/h, aunque con ráfagas que pueden alcanzar los 21 km/h. La visibilidad es óptima: 40 kilómetros sin niebla. La probabilidad de lluvia es de 0% y no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
Para los que madrugan, conviene salir con abrigo liviano pero bien cubiertos; el punto de rocío, en 8 °C, anticipa que la humedad se mantendrá alta. La presión atmosférica de 1021 hPa indica estabilidad, aunque el frío se siente más por el viento. Seguimos actualizando el pronóstico del tiempo en vivo.
Francia insta al Banco Mundial a que no renuncie a su objetivo climático
Reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington
Europa está en alerta máxima mientras ola de calor se desplaza hacia el este y el sur
Un hombre se refresca durante una ola de calor, mientras que las temperaturas superiores a los 30 grados Celsius a 1.000 metros de altitud generan preocupación por el deshielo de los glaciares, en Chamonix
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 26 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este viernes. Seguí el minuto a minuto.
"Rompe con tu rutina", advierten ante graves consecuencias de la ola de calor que azota Europa
Ola de calor azota Francia
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Alerta amarilla por temperaturas frías: las 13 provincias afectadas
El frío extremo afectará a distintas regiones argentinas en el final de la primera mitad del año. Cómo seguirá el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 25 de junio
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Científicos encontraron el año exacto en el que se aceleró el calentamiento global
Un estudio publicado en la revista científica internacional Climate sostiene que el cambio climático se duplicó en la última década.
Europa sufre por la ola de calor mortal "Omega" y se esperan más récords de temperatura
Estudiantes de L'Ecole des Petits durante una ola de calor
Guterres dice que el riesgo climático debe ser una prioridad central para los ministros de Finanzas
El secretario general de la ONU, Guterres, interviene en la Semana de Acción Climática de Londres, en Reino Unido
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 24 de junio
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Se acerca una fuerte ciclogénesis con lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires
Gran parte del país vive bajas temperaturas, habituales para la época. Sin embargo, se espera el ingreso de un frío polar que haría descender las térmicas aún más.
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Europa se prende fuego por las altas temperaturas producidas por un domo de calor
Desde hace varios días, millones de personas se ven afectadas por las temperaturas extremadamente altas producto de la presencia de sistemas de alta presión que permanecen estacionados durante varias jornadas.
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FOTO DE ARCHIVO. El huracán Beryl pasa por Barbados
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Alerta amarilla por frío extremo: las provincias afectadas
La primera semana de la estación más fría del año avanza con temperaturas muy bajas en gran parte del país. El alivio, recién se vislumbra para el fin de semana.