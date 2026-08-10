Persiste preocupación por reactor nuclear de Rumanía ante previsiones de nivel del agua del Danubio

Los niveles del río Danubio en las inmediaciones de la central nuclear de Rumanía seguirán ‌bajando esta semana, según ‌informó el lunes la agencia de gestión del agua del país, a pesar de las medidas urgentes adoptadas para redirigir el agua de refrigeración hacia su único reactor en funcionamiento.

Los niveles de agua del Danubio, que han alcanzado mínimos históricos, ya han obligado a cerrar uno ​de los dos ⁠reactores de este país de la Unión Europea, ‌que normalmente cubren el 20% de todas sus ⁠necesidades energéticas, y las autoridades ⁠han tomado medidas para garantizar que la otra turbina siga funcionando.

Europa, el continente que se calienta más rápidamente del mundo, ⁠se ha visto asolada este verano boreal por ​una ola de calor sin precedentes ‌y por incendios forestales devastadores ‌en Francia y España, mientras que Rumanía y Hungría ⁠han tenido que reducir su producción eléctrica y recurrir a costosas importaciones.

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Rumanía ha volado un obstáculo rocoso, ha dragado el lecho del río y ha hundido cuatro ​barcazas ‌cargadas de rocas para crear un dique y redirigir el caudal hacia la central nuclear de Cernavoda.

Estas medidas elevaron el nivel del agua alrededor del reactor en 4 centímetros el domingo, según ⁠informó el Ministerio de Energía, garantizando su funcionamiento durante nueve días más.

Sin embargo, el lunes, la agencia estatal de gestión del agua señaló que las previsiones actualizadas indican que las lluvias en la cuenca alta no supondrán ningún cambio para Rumanía, el último país por el que discurre el Danubio ‌antes de desembocar en el mar Negro.

La agencia señaló que el nivel del Danubio en su punto de entrada en Rumanía se mantendrá en su mínimo histórico durante los próximos siete días, mientras que los niveles en torno ‌a la central descenderán hasta el 16 de agosto.

En un comunicado, recomendó a las autoridades que "sigan dragando el lecho del río ‌en las ⁠zonas de acceso para garantizar que el agua fluya hacia la central de Cernavoda". El ​Gobierno asignó el lunes fondos adicionales al Ministerio de Transporte para las obras de dragado destinadas en el brazo donde se encuentra el reactor.

(Editado en español por Carlos Serrano)