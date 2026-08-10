Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno financiará las obras al concesionario

El Gobierno modificó el esquema previsto para la privatización del Belgrano Cargas y Logística y determinó que los fondos obtenidos por la venta de su material rodante serán utilizados exclusivamente para financiar y pagar las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios de las vías ferroviarias.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma dispone que tanto el dinero proveniente del remate público del material rodante como el obtenido por la venta de unidades incluidas dentro de los propios contratos de concesión deberá ser transferido a un fideicomiso específico.

En concreto, el decreto establece que esos recursos “serán asignados a un fideicomiso que a tal efecto determine el MINISTERIO DE ECONOMÍA con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios”.

De esa manera, parte de los recursos generados por la venta de los activos de la empresa estatal que se privatiza quedará afectada al cumplimiento de las inversiones que deberán realizar las compañías privadas que posteriormente se hagan cargo de las vías.

La privatización del Belgrano Cargas

El esquema de privatización total del Belgrano Cargas había sido autorizado por el Decreto 67/2025, que estableció la desintegración de la empresa y la separación de sus distintas unidades de negocio. El mecanismo contempla el remate público del material rodante y, por otro lado, contratos de concesión de obra pública para las vías, los inmuebles aledaños y el uso de los talleres ferroviarios.

El diseño original ya preveía que lo recaudado mediante el remate del material rodante fuera destinado al financiamiento de obras sobre las vías concesionadas. Posteriormente, el Decreto 282/2026 había incorporado también los fondos provenientes de la venta del material rodante incluido dentro de los contratos de concesión y había establecido su ingreso al fideicomiso creado en 2001.

Ahora, el Ejecutivo resolvió reemplazar ese mecanismo por un fideicomiso específico y de destino exclusivo. Según los considerandos del Decreto 718, el cambio apunta a evitar que los desembolsos para las obras queden sujetos a los procedimientos de un fideicomiso de objeto múltiple, que concentra distintas fuentes de financiamiento y beneficiarios.

El Ministerio de Economía quedará encargado de definir el fideicomiso y adoptar las medidas necesarias para su funcionamiento. También deberá determinar el precio del material rodante que sea vendido dentro de los contratos de concesión, utilizando como valor mínimo de referencia la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.