Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Nancy Pazos sobre Patricia Bullrich: "Sola"

La periodista Nancy Pazos analizó en C5N el momento que atraviesa el Gobierno y aseguró que Patricia Bullrich quedó en una posición de tensión dentro del oficialismo.

Nancy Pazos sostuvo que el Gobierno atraviesa "un mal momento" y que actualmente busca alternativas para afrontar la situación política. En ese contexto, señaló que existen distintas lecturas dentro del oficialismo y apuntó a una disputa entre sectores de la gestión. Según explicó la periodista en C5N, dentro del Gobierno comenzó a tomar fuerza una interna entre el ala política y el ala económica. "Un ala política, que en principio le está empezando a pedir más resultados al ala económica", planteó.

Qué pasó con Patricia Bullrich

La periodista mencionó una interpretación que circula en el oficialismo sobre la situación de senadora. "Hay una lectura dando vueltas por ahí, que dice que en realidad la dejaron sola a Patricia Bullrich", afirmó.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Nancy Pazos sobre Patricia Bullrich.

En ese sentido, fue más contundente al describir el escenario de la exministra: "Patricia Bullrich, chicos, está apuntada por el Gobierno". Pazos vinculó esa situación con los movimientos que se produjeron recientemente en torno a las candidaturas del oficialismo. Recordó que, hasta hace aproximadamente un mes, Bullrich aparecía como una de las candidatas, pero luego ese escenario cambió. "Hasta hace un mes, Patricia Bullrich era candidata. Después pasó, terminó Adorni, llegó Santilli y terminó esa historia", explicó.