Papa León XIV en Argentina: la Iglesia Católica lanzó colecta nacional para poder recibirlo

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció el lanzamiento de una colecta nacional destinada a financiar los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. La iniciativa se desplegará en parroquias, capillas y colegios de todo el país, con el objetivo de involucrar a la comunidad en la organización de un acontecimiento considerado histórico.

En un mensaje difundido por redes sociales, el secretario general de la CEA y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, convocó a los fieles a participar activamente. “Queridos amigos, estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina”, expresó al inicio de su intervención y remarcó que "cada aporte, sin importar su monto, permitirá que los ciudadanos se conviertan en protagonistas de la bienvenida al Pontífice".

Asimismo, Pizarro comparó la logística del evento con la preparación de un hogar ante la llegada de un ser querido: “El Papa León XIV nos va a venir a visitar y, como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando”. En esa línea, detalló los canales habilitados para la recaudación y remarcó: “Vamos a hacer una gran colecta nacional en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros colegios. De esa manera todos nos vamos a sentir protagonistas”.

El comunicado oficial de la CEA, firmado por la Comisión Ejecutiva, confirmó que la visita se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que también incluirá a Perú y Uruguay. “Después de treinta y nueve años, la Argentina volverá a recibir la visita de un Papa. Se trata de un acontecimiento significativo y de un inmenso regalo no solo para la Iglesia sino para nuestra patria”, señala el texto, que destaca la dimensión pastoral y social del viaje.

Papa León XIV en Argentina: la Iglesia lanzó colecta nacional para poder recibirlo

Los obispos argentinos resolvieron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”, destinada a contribuir económicamente con la organización. “Cada aporte será una expresión concreta de comunión con el Sucesor de Pedro y de compromiso con esta recepción al Santo Padre que nos involucra a todos”, enfatiza el comunicado.

Finalmente, la CEA subrayó que la visita del Papa será “una verdadera fiesta de la fe” y que dejará frutos duraderos en la vida de la Iglesia y de la nación. La movilización eclesial se enmarca en la fase final de los preparativos para un viaje que incluirá encuentros multitudinarios, audiencias oficiales y actividades pastorales en distintas diócesis del país.

El comunicado completo de la Iglesia Católica por la visita del Papa León

Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales:

Con inmensa alegría hemos recibido en estos días la noticia de que el Santo Padre León XIV visitará nuestro país del 8 al 11 de noviembre en el marco de un viaje apostólico que también lo llevará a Perú y a Uruguay.

Después de treinta y nueve años, la Argentina volverá a recibir la visita de un Papa. Se trata de un acontecimiento significativo y de un inmenso regalo no solo para la Iglesia sino para nuestra patria.

El Santo Padre vendrá como pastor y signo de unidad, para confirmar nuestra fe, compartir su palabra y fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia. Estamos convencidos de que su presencia será una gracia no solo para los católicos, sino también para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, una oportunidad para renovar la fraternidad, promover la cultura del encuentro y caminar juntos como pueblo.

Serán días de júbilo, de celebración y de esperanza compartida. Queremos ofrecer al Papa lo mejor de nosotros mismos, como lo hacemos cuando recibimos a un ser querido en nuestra casa. Esto exige el compromiso de todos a fin de preparar con esmero cada detalle para que su estadía entre nosotros sea una verdadera fiesta de la fe y un signo de la hospitalidad de nuestro pueblo.

Son muchos los aspectos a tener en cuenta en una visita apostólica: la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y tantos otros aspectos que requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina.

Por este motivo, los obispos argentinos hemos acordado que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”, destinada a contribuir económicamente para la organización de la visita apostólica del Santo Padre.

Agradecemos que puedan motivar esta colecta en los días previos, explicar su sentido e invitar generosamente a todos los fieles a colaborar. Cada aporte será una expresión concreta de comunión con el Sucesor de Pedro y de compromiso con esta recepción al Santo Padre que nos involucra a todos.

Deseamos que cada comunidad se sienta protagonista de este acontecimiento histórico, de este modo la visita pastoral del Papa León XIV será una verdadera fiesta de la fe y dejará frutos duraderos en la vida de la Iglesia y de nuestra nación.