"Era de River y me hice de Boca": la insólita reacción de Varsky cuando lo trataron de anti River

Juan Pablo Varsky sorprendió a todos al defenderse de las acusaciones por ser supuestamente un "anti River", después de que opinara que no hubo penal a Ángel Correa frente a Tigre. El periodista deportivo de 55 años reveló, a través de un video en su canal de YouTube llamado Clank!, que fue hincha de River Plate pero luego se hizo de Boca Juniors en 1981.

Tras la pena máxima no sancionada por el árbitro Andrés Gariano pese a la evidente falta de Nahuel Banegas a Ángel Correa, muchos simpatizantes del "Millonario" cruzaron al comentarista de TNT Sports por lo que dijo en plena transmisión. En respuesta a ello, el ex Fox Sports contó algo que casi nadie conocía hasta ahora.

Varsky se defendió de las críticas por opinar que no fue penal a Correa: "Yo era hincha de River"

El reconocido comunicador les contestó a los fans del "Millonario" que lo criticaron duramente por decir, durante la emisión en vivo, que no fue falta de Banegas a Correa dentro del área. Con un video en Clank! titulado "Quiero decirles algo: mensaje para el planeta Bover por única vez", el protagonista eligió inclinarse por un particular recuerdo.

"Fui hincha de River, mi ídolo de chico era el Beto (Norberto) Alonso. Mi hijo es de River", aseguró el periodista. Incluso, mencionó: "Lo llevé a la final de Lima (Copa Libertadores 2019) y gritó el gol del Pity (Gonzalo) Martínez en mi casa a Boca, en la final del 2018 en Madrid”.

"Viví como hincha el bicampeonato de River en el ´79. Mi viejo, que me llevó a la final del Mundial 1978, buscaba por todos lados la camiseta número 1, que era la que usaba Alonso", detalló Varsky, confeso hincha de Boca ahora. "Festejé el campeonato del ´80, realmente era hincha de River, y los partidos contra Boca eran una verdadera carnicería. No había televisión en vivo y los escuchábamos por radio: yo gritaba los goles de River, pero mi abuelo, mi tío y mi viejo me gritaban los goles de Boca", precisó.

Al instante, reconoció que el Superclásico del viernes 10 de abril de 1981 fue una bisagra y en ese entonces se cambió de equipo por la presencia de Diego Maradona, cuando el "Xeneize" aplastó al "Millonario" por 3-0 de la mano del ídolo. "Yo la pasé muy mal aquel día, lloré, me gritaron los tres goles en la cara... Pasaron dos semanas y le dije a mi papá en la cara, a los diez años, que me iba a hacer de Boca", disparó Varsky.

La victoria de Boca sobre River de la mano de Maradona en 1981, la que hizo hincha de Boca a Varsky.

"Yo no creo en eso de que no podés cambiar de club o que tenés que hacer del mismo equipo del que es tu familia...", opinó "Juampa". "Lo viví en carne propia. Mi hijo Benjamín es hincha de River. Por suerte no usa tanto Instagram, así que no se la van a agarrar con él", completó el periodista.

El video completo de Varsky destinado al "planeta Bover"