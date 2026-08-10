Sin dudas, Ayrton Senna es uno de los pilotos más queridos en la Fórmula 1, aunque su carrera lamentablemente llegó a su fin de la peor manera en aquel fatídico fin de semana del GP de San Marino 1994. El fallecimiento del tricampeón del mundo dejó un vacío entre sus compañeros de aquella camada de pilotos y también tuvo un fuerte impacto en las generaciones posteriores, a tal punto que se convirtió en el favorito de varios de los actuales protagonistas de la máxima categoría.

Actualmente, uno de los más jóvenes en la grilla es Oliver Bearman, quien atraviesa su segunda temporada en la competencia y este año tuvo la dicha de subirse al Lotus 97T con el que el brasileño obtuvo su primera victoria. Durante el fin de semana en el GP de Gran Bretaña, el británico giró en Silverstone sobre el legendario monoplaza que Senna usó cuando ganó el GP de Portugal 1985, algo que recordó recientemente.

Y es que hace unos días, el piloto de Haas mantuvo una conversación con el podcast Beyond the Grid, en donde describió ese día como uno de los mejores de su vida. “Lo más importante fue que se trataba del mismo chasis con el que Ayrton ganó su primera carrera”, comenzó Bearman, que ese día fue acompañado por quien fue el ingeniero en pista de Senna, algo que hizo que sea una experiencia aún más potente.

“Fue un momento muy emotivo para mí, compartirlo con mi padre y mi novia, que me han acompañado en estos grandes pasos, y conocer la historia de Ayrton, su increíble carrera y su trágico final. Fue un momento muy intenso para mí”, agregó. Claro que “Ollie” sabía de antemano que iba a conducir el Lotus, por lo que tuvo un mes para prepararse mentalmente, aunque el impacto no fue menor por eso.

“Conducir el coche fue, sin duda, uno de los mejores días de mi vida, y esas emociones me impactaron muchísimo después”, añadió. Además, Bearman reconoció una travesura, puesto que no quería que se terminara tan pronto su exhibición, de manera que no hizo caso a la orden de entrar a los boxes: “Di una vuelta más. Pasé de largo junto al coche de la cámara a toda velocidad. Nadie en el muro de boxes me estaba mirando ya, porque esperaban que entrara en boxes”.

El británico dio dos vueltas con el 97T.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría