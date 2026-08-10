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Corea del Sur lanzará fondo de 3.500 millones de dólares para impulsar sector de chips

10 de agosto, 2026 | 10.20
Corea del Sur lanzará fondo de 3.500 millones de dólares para impulsar sector de chips

Por Kyu-seok Shim ​y Heejin Kim

SEÚL, 10 ago (Reuters) - Corea del Sur pondrá en marcha un fondo para semiconductores de ‌5 billones de wones (3.520 ‌millones de dólares) destinado a materiales, componentes, equipos y empresas "fabless" prometedoras en el sector de los chips, según declaró un responsable de la Presidencia.

El Gobierno también proporcionará otros 5 billones de wones en financiación comercial para los proveedores, según declaró el jefe de gabinete ​presidencial, Kang Hoon-sik, ⁠en una rueda de prensa celebrada tras una ‌reunión presidida por el presidente Lee Jae ⁠Myung el lunes.

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Estas medidas forman ⁠parte de la iniciativa del megaproyecto de chips de Lee, presentada en junio, en el marco de la cual ⁠se espera que Samsung Electronics y SK Hynix, ​junto con proveedores y gobiernos locales, ‌inviertan más de 576.000 millones ‌de dólares en nuevos proyectos de fabricación de ⁠chips.

"El Gobierno creará un nuevo fondo para semiconductores por valor de unos 5 billones de wones, centrado en empresas prometedoras de materiales, componentes y equipos, así ​como en ‌empresas sin planta de fabricación", afirmó Kang.

El Gobierno también pondrá en marcha un programa de 1 billón de wones, con una duración de 10 años, para apoyar la cooperación entre las ⁠grandes empresas y los proveedores más pequeños en el desarrollo, las pruebas y la producción de semiconductores, añadió.

Asimismo, intentará que el Parlamento apruebe, antes de que termine el año, una Ley de Zonas Megaespeciales para agilizar la concesión de permisos, las evaluaciones medioambientales y la construcción de ‌infraestructuras, añadió.

En su discurso de apertura antes de la reunión del lunes, a la que también asistieron altos ejecutivos de Samsung Electronics y SK, Lee instó al Ministerio de Defensa a reubicar las funciones de una base ‌aérea militar en Gwangju para mediados de 2028, con el fin de acelerar el desarrollo de un complejo de fabricación ‌de chips.

El ⁠Gobierno ha designado esta zona de 8,3 millones de metros cuadrados como candidato a ​complejo industrial nacional y tiene previsto completar el traslado y la dispersión temporal de las instalaciones militares para la segunda mitad de 2028.

(Editado en español por Carlos Serrano)

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