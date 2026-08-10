Corea del Sur lanzará fondo de 3.500 millones de dólares para impulsar sector de chips

Imagen de archivo del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, Brasil.

Por Kyu-seok Shim ​y Heejin Kim

SEÚL, 10 ago (Reuters) - Corea del Sur pondrá en marcha un fondo para semiconductores de ‌5 billones de wones (3.520 ‌millones de dólares) destinado a materiales, componentes, equipos y empresas "fabless" prometedoras en el sector de los chips, según declaró un responsable de la Presidencia.

El Gobierno también proporcionará otros 5 billones de wones en financiación comercial para los proveedores, según declaró el jefe de gabinete ​presidencial, Kang Hoon-sik, ⁠en una rueda de prensa celebrada tras una ‌reunión presidida por el presidente Lee Jae ⁠Myung el lunes.

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Estas medidas forman ⁠parte de la iniciativa del megaproyecto de chips de Lee, presentada en junio, en el marco de la cual ⁠se espera que Samsung Electronics y SK Hynix, ​junto con proveedores y gobiernos locales, ‌inviertan más de 576.000 millones ‌de dólares en nuevos proyectos de fabricación de ⁠chips.

"El Gobierno creará un nuevo fondo para semiconductores por valor de unos 5 billones de wones, centrado en empresas prometedoras de materiales, componentes y equipos, así ​como en ‌empresas sin planta de fabricación", afirmó Kang.

El Gobierno también pondrá en marcha un programa de 1 billón de wones, con una duración de 10 años, para apoyar la cooperación entre las ⁠grandes empresas y los proveedores más pequeños en el desarrollo, las pruebas y la producción de semiconductores, añadió.

Asimismo, intentará que el Parlamento apruebe, antes de que termine el año, una Ley de Zonas Megaespeciales para agilizar la concesión de permisos, las evaluaciones medioambientales y la construcción de ‌infraestructuras, añadió.

En su discurso de apertura antes de la reunión del lunes, a la que también asistieron altos ejecutivos de Samsung Electronics y SK, Lee instó al Ministerio de Defensa a reubicar las funciones de una base ‌aérea militar en Gwangju para mediados de 2028, con el fin de acelerar el desarrollo de un complejo de fabricación ‌de chips.

El ⁠Gobierno ha designado esta zona de 8,3 millones de metros cuadrados como candidato a ​complejo industrial nacional y tiene previsto completar el traslado y la dispersión temporal de las instalaciones militares para la segunda mitad de 2028.

(Editado en español por Carlos Serrano)