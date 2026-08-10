ANMAT prohibió un equipo clave para la detección de lesiones en la piel por ser peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de un equipo clave para la detección de lesiones en la piel por ser peligroso para la salud. La decisión fue definida luego de que la empresa titular de la marca denunciara el robo del dispositivo.

La prohibición fue oficializada mediante la Disposición 4945/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Se trata del dermatoscopio FotoFinder, modelo skeen. El dispositivo, registrado bajo PM1958-65 y clasificado como producto de riesgo I, se utiliza en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. Según la autoridad sanitaria, su función permite facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y el seguimiento de pacientes.

La prohibición de la ANMAT del equipo

La prohibición surgió a partir de una denuncia presentada por Aler SM S.A., fabricante e importadora del producto. La firma notificó formalmente la sustracción y dio inicio al procedimiento de control. El caso fue analizado por el servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). “La denuncia policial fue presentada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y acompañada por el certificado de actuación IF-2026-62681861-APN-DVPS#ANMAT”, consta en el expediente.

El principal motivo de preocupación fue que, tras el robo, se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído. Ante esto, el área técnica de la DEYGMPS recomendó la prohibición total del uso, comercialización y distribución del producto. El objetivo es resguardar a potenciales usuarios frente a un dispositivo que quedó fuera del circuito habitual de control.

La disposición también establece notificaciones a organismos sanitarios y administrativos, entre ellos el Instituto Nacional de Productos Médicos y autoridades jurisdiccionales. Asimismo, se informó a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, además de áreas técnicas y jurídicas del Ministerio de Economía.

ANMAT prohibió un equipo clave para detectar lesiones de piel por ser peligroso

La ANMAT recordó que toda persona o institución que detecte la presencia del dermatoscopio debe abstenerse de utilizarlo y comunicar la situación a las autoridades competentes. La información fue distribuida entre instancias regulatorias y jurisdiccionales para evitar que el dispositivo sustraído pueda ingresar nuevamente al circuito sanitario.

Otros productos prohibidos por la ANMAT

La decisión se conoce apenas una semana después de que la ANMAT prohibiera el uso y comercialización de ÁTOMO Desinflamante Forte y Clásico, pertenecientes a Gramon Millet S.A., tras el robo de miles de unidades en instalaciones de Dalban Pharma S.A. En ese caso, la medida no estuvo vinculada a fallas de formulación, sino a la imposibilidad de garantizar condiciones de conservación. Una situación similar ocurrió con ZETROTRAX jarabe, alcanzado por una prohibición luego del robo de más de 6.000 frascos en la planta de Laboratorios Dalban.