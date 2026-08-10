Miles de camiones siguen varados en la cordillera por el temporal de nieve

El Paso fronterizo Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, continúa cerrado desde hace tres semanas debido a las intensas tormentas de nieve que afectan a la cordillera de los Andes, paralizando el tránsito de camiones entre Argentina y Chile, que se acumulan de a miles a ambos lados de la frontera. Una situación similar se registraba en la provincia de Neuquén.

El lunes 3 de agosto, desde el Gobierno de Mendoza habían informado que el paso que continuaría cerrado hasta nuevo aviso. Si bien el último domingo se anticipó la posibilidad de reabrirlo, finalmente la persistencia de las tormentas de nieve siguen demorando esta decisión.

Equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalanchas, por lo que mientras tanto no existe fecha definida para la reapertura.

A fines de julio, las intensas y constantes precipitaciones generaron una acumulación que, en los puntos más críticos de la cordillera, alcanzó los cuatro metros de altura, llegando incluso a cubrir de manera total las estructuras de algunas viviendas.

Sigue cerrado el tránsito de camiones en Neuquén

En paralelo, más de 1.500 camiones permanecían varados este domingo en distintos puntos de Neuquén como consecuencia de las nevadas, la presencia de hielo en las rutas y el cierre del Paso Internacional Pino Hachado, según informó el medio local LM Neuquén.

De acuerdo con el medio neuquino, el dato fue confirmado por el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz. Ante la acumulación de vehículos de carga, las autoridades distribuyeron los camiones en distintas localidades para evitar una mayor concentración sobre las rutas.

La mayor cantidad se encontraba en Cutral Co y Plaza Huincul, con 460 camiones, mientras que otros 304 estaban en Las Lajas y 303 en Zapala. Además, había vehículos detenidos en Arroyito y Senillosa, Neuquén capital y Añelo, entre otros puntos de la provincia.

El principal inconveniente seguía siendo el Paso Internacional Pino Hachado, una de las conexiones utilizadas por el transporte de cargas entre Argentina y Chile. El cruce permaneció cerrado durante el domingo debido a la acumulación de hielo y nieve en los últimos kilómetros de la Ruta Nacional 242.

En cambio, el Paso Cardenal Samoré pudo reabrir después del mediodía, aunque el tránsito continuó condicionado por la presencia de nieve y hielo y con obligación de portar cadenas. Varias de las principales rutas neuquinas también permanecían habilitadas únicamente con precaución.