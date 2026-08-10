Meta lanza un nuevo modelo de IA mientras Zuckerberg aboga por el impulso del peso abierto

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración que muestra el logotipo de Meta impreso en 3D y la palabra "AI" (IA)

El director ejecutivo de ​Meta , Mark Zuckerberg, ha pedido que se reduzcan las barreras estadounidenses para que los modelos de IA de peso abierto puedan competir con sus rivales chinos, coincidiendo con ‌el lanzamiento este lunes por parte ‌del gigante de las redes sociales de un nuevo modelo de peso abierto.

El nuevo modelo, Muse Glimmer, es mucho más pequeño que los principales modelos de IA de la competencia y está diseñado para tareas de tipo agente, pudiendo ejecutarse en un Mac o un PC con una sola tarjeta gráfica, con el objetivo de aprovechar la demanda de sistemas de IA que se ejecuten directamente en los dispositivos de los usuarios.

Esta iniciativa se produce en un momento en que ​el gigante de las redes ⁠sociales busca reforzar su posición tras haber creado el año pasado un nuevo y costoso ‌equipo de superinteligencia para volver a situarse en la carrera de la ⁠IA, donde hay grandes apuestas.

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El comunicado de Zuckerberg también ⁠supone la última muestra de apoyo a la IA de peso abierto, que está ganando terreno a medida que las empresas se muestran cada vez más recelosas ante el aumento desmesurado de los ⁠costos de la IA y se preocupan por los recientes incidentes de ciberseguridad relacionados ​con modelos de Anthropic, OpenAI y Meta.

Hugging Face, el sitio web colaborativo ‌de programación de IA que fue hackeado ‌por un modelo rebelde de OpenAI, afirmó el mes pasado que utilizó un modelo chino ⁠de peso abierto para defenderse del ataque, ya que los modelos de código cerrado tienen restricciones de uso para tareas de ciberseguridad.

Los modelos de peso abierto u "open weight" suelen ser más económicos que los modelos líderes de los denominados laboratorios de vanguardia, como OpenAI y Anthropic. Además, ​los modelos de ‌peso abierto cuentan con componentes básicos de acceso público que facilitan su personalización, a diferencia de los modelos cerrados, que las empresas mantienen bajo su control total.

ES NECESARIO REVISAR LAS POLÍTICAS PARA IMPULSAR LOS MODELOS DE PESO ABIERTO

Zuckerberg dijo en un comunicado que Estados Unidos debía replantearse sus políticas si quería que las empresas nacionales ⁠lideraran el sector de los modelos de peso abierto.

Las empresas emergentes chinas lideran la carrera por los modelos de peso abierto: el Kimi K3, de Moonshot, junto con el Qwen3.8-Max, de Alibaba y el V4-Flash, de DeepSeek, ofrecen un rendimiento que rivaliza con los mejores sistemas de los laboratorios de IA estadounidenses. Por el contrario, los modelos líderes de los desarrolladores estadounidenses OpenAI, Anthropic y el de Google (Alphabet) son de código cerrado.

"Los laboratorios extranjeros cuentan actualmente con varias ventajas en este ámbito, ya que los ‌laboratorios estadounidenses tienen que cumplir numerosas restricciones adicionales en materia de datos de entrenamiento", dijo Zuckerberg, refiriéndose a los modelos de peso abierto.

"La política estadounidense debe reducir esta fricción adicional si queremos que los modelos de peso abierto estadounidenses tomen la delantera con el tiempo", señaló Zuckerberg, añadiendo que restringir el acceso a los modelos de peso abierto extranjeros no era una solución eficaz.

El Gobierno del presidente ‌de EEUU, Donald Trump, comunicó a principios de este mes a los desarrolladores de IA que no someterá los modelos de IA de peso abierto a pruebas de seguridad voluntarias, según dos fuentes familiarizadas con ‌las conversaciones.

En su declaración, ⁠Zuckerberg también abogó por la "destilación" de modelos de IA, es decir, el uso de un potente sistema de IA para entrenar un modelo más pequeño. Afirmó ​que Meta implementaría una estructura de gobernanza para otorgar a sus directores independientes la facultad de aprobar los criterios de seguridad para el lanzamiento de los modelos.

Con información de Reuters