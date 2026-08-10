Chau a un descuento clave: aumentó el transporte para quienes combinan colectivo y subte

La Red SUBE eliminó un descuento que beneficiaba a los usuarios que combinaban distintos medios de transporte. Desde el 1° de agosto, quienes utilizan el tren como primer viaje y luego toman el Subte dentro de las dos horas de la primera validación ya no acceden al descuento del 50% en el segundo viaje. De esta manera, deberán pagar la tarifa completa tanto del tren como del Subte.

El cambio comenzó a regir en coincidencia con la entrada en vigencia del último aumento tarifario del Subte, que llevó el valor del boleto a $1684. La modificación no fue acompañada por un anuncio oficial, pero fue confirmada por SUBE.

Desde el 1° de agosto, quienes toman un tren y luego combinan con el Subte ya no acceden al 50% de descuento en el segundo viaje.

Cómo queda la Red SUBE para quienes combinan transporte

Hasta el 31 de julio, una persona que tomaba un tren y luego ingresaba al Subte podía acceder al descuento correspondiente al segundo viaje, siempre que ambas validaciones se realizaran dentro de las dos horas. Por ejemplo, si viajaba en la línea Roca y después ingresaba a la línea C, abonaba el boleto del Subte con una reducción del 50%.

Con la modificación, esa combinación dejó de estar contemplada. El usuario deberá pagar la tarifa completa del tren y la tarifa completa del Subte, aunque realice ambos viajes dentro del período de dos horas establecido por la Red SUBE.

El beneficio, sin embargo, se mantiene en el sentido inverso. Si el primer viaje se realiza en Subte, el pasajero paga la tarifa completa y puede acceder al descuento del 50% en el segundo viaje si utiliza un tren o un colectivo alcanzado por la Red SUBE. En el caso de los viajes posteriores que continúen dentro del período establecido, también se mantienen las condiciones correspondientes a los descuentos vigentes.

La eliminación del descuento coincide además con el aumento del boleto del Subte. Desde agosto, la tarifa pasó a $1684 y continuará teniendo actualizaciones mensuales de acuerdo con una fórmula vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un porcentaje adicional.

La medida se suma a otros cambios que redujeron el alcance original de la Red SUBE. Meses atrás también había sido eliminado el descuento para los colectivos de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo medio de transporte.

La Red SUBE fue implementada en 2018 con el objetivo de reducir el impacto de los aumentos tarifarios en quienes necesitaban combinar distintos medios de transporte. El esquema original contemplaba un 50% de descuento en el segundo viaje y un 75% en los siguientes, siempre que se realizaran dentro de las dos horas desde la primera validación.