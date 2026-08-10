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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 10 de agosto

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 10 de agosto, jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF y PNC según el DNI.

10 de agosto, 2026 | 09.29
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 10 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de este lunes 10 de agosto. Si querés saber cuándo cobro, hoy es el turno de los jubilados, pensionados y titulares de AUH con DNI terminado en 0.

Las acreditaciones se realizan en la cuenta bancaria de cada beneficiario, con los montos actualizados por la movilidad de agosto y, en los casos que corresponde, el bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y Pensiones

Cobran hoy los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0.

  • Haber mínimo: $419.776
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total: $489.776

PUAM

Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 0.

  • PUAM: $329.430
  • Bono: $70.000

MÁS INFO

AUH

Hoy cobran las titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0.

  • AUH por hijo: $150.848 (se deposita el 80%: $120.678)
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

AUE

La Asignación por Embarazo también tiene fecha de cobro hoy para DNI terminado en 0.

  • Se acredita junto con el resto de las asignaciones familiares

SUAF

Hoy cobran los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares con DNI terminado en 0.

  • Los montos varían según el rango de ingresos del grupo familiar

Pensiones No Contributivas

Hoy cobran los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 0 y 1.

  • Incluye bono extraordinario de $70.000
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