Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: "El inconsciente de un ser humano puede reaccionar al de otro sin pasar por el consciente”

“El inconsciente de un ser humano puede reaccionar al de otro sin pasar por el consciente”. La célebre afirmación fue escrita por Sigmund Freud en 1915 como parte de su ensayo Lo inconsciente (Das Unbewusste), una de las obras cumbres del marco teórico del psicoanálisis.

A través de esta premisa, el célebre neurólogo austríaco sostuvo que gran parte de la interacción entre los individuos se encuentra guiada por dinamismos psíquicos que no alcanzan el plano racional. Para la doctrina freudiana, las decisiones, emociones y elecciones afectivas no siempre responden a la lógica: existen conflictos, recuerdos reprimidos y pulsiones latentes que intervienen de manera decisiva en la forma de vincularse.

A más de un siglo de su publicación, este concepto mantiene vigencia e invita a analizar los comportamientos cotidianos desde una perspectiva más profunda. Respuestas emocionales como la empatía instantánea o el rechazo inexplicable hacia un desconocido encuentran explicación en el papel activo de la mente profunda.

Al señalar que la psique profunda de un individuo interactúa con la de otro de forma directa, el especialista buscaba evidenciar que la comunicación interpersonal no se limita al lenguaje verbal o a los actos premeditados.

El esquema psicoanalítico define la mente inconsciente como un reservorio de vivencias reprimidas, deseos y huellas mnemónicas que, a pesar de estar fuera del alcance de la percepción lógica, guían la conducta.

Sigmund Freud y Anna, su hija menor.

En el plano práctico, este fenómeno se manifiesta en situaciones habituales de la vida afectiva:

Aparición de sensaciones automáticas: experimentar certeza o sospecha frente a alguien sin un motivo aparente.

experimentar certeza o sospecha frente a alguien sin un motivo aparente. Reiteración de patrones: repetir esquemas vinculares idénticos a lo largo de las distintas etapas de la vida.

repetir esquemas vinculares idénticos a lo largo de las distintas etapas de la vida. Reacciones desmedidas: experimentar vivencias emotivas intensas cuyo origen resulta complejo de rastrear.

experimentar vivencias emotivas intensas cuyo origen resulta complejo de rastrear. Mecanismos de proyección: atribuir a terceros experiencias, mandatos o traumas pertenecientes al propio historial personal.

Lejos de tratarse de coincidencias, la teoría freudiana interpreta estos episodios como expresiones concretas de la actividad psíquica oculta.

Quién fue Sigmund Freud y cuáles fueron sus aportes

Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg (territorio del antiguo Imperio austríaco, actual República Checa) y fallecido en Londres el 23 de septiembre de 1939, Sigmund Freud transformó de manera definitiva el abordaje del psiquismo al fundar la disciplina del psicoanálisis.

Entre los legados teóricos más significativos de su trayectoria se destacan:

Estructuración del aparato psíquico: la conceptualización del inconsciente como motor del comportamiento.

la conceptualización del inconsciente como motor del comportamiento. Análisis del material onírico: la interpretación de los sueños como la vía regia hacia los deseos reprimidos.

la interpretación de los sueños como la vía regia hacia los deseos reprimidos. Modelo estructural de la personalidad: la división teórica de la psique en Ello , Yo y Superyó .

la división teórica de la psique en , y . Abordaje clínico: la consolidación de la asociación libre como método terapéutico.

A pesar de los debates y reevaluaciones científicas que sus tesis generaron a lo largo de las décadas, su figura permanece como un pilar ineludible en el pensamiento contemporáneo y en la historia de la psicología.