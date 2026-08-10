La ola de calor extrema en Europa podría acabar con el crecimiento de la UE en 2026, según el banco Triodos

FOTO DE ARCHIVO: Llamas y humo se elevan durante un incendio cerca de Montfort-sur-Argens, cerca de Correns, en el departamento de Var, mientras las condiciones de sequía empeoran tras una ola de calor y escasez de agua en gran parte de Francia

El ​calor extremo y la sequía que afectan a gran parte de Europa este ‌verano podrían anular ‌gran parte del crecimiento económico previsto en toda la región, señaló el sábado el banco neerlandés Triodos en un informe.

El banco, especializado en la financiación de proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social, estima ​que las ⁠perturbaciones relacionadas con el calor podrían reducir ‌en torno a un 1% el ⁠producto interior bruto de ⁠la Unión Europea, lo que equivale a unas pérdidas económicas de aproximadamente 180.000 millones de ⁠euros (208.000 millones de dólares), debido principalmente a ​una menor productividad laboral.

• Solo ‌las pérdidas de productividad ‌laboral podrían reducir el PIB de la ⁠UE en torno a un 0,6%, mientras que se prevé que la producción agrícola caiga entre un 3% y un ​7%.

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• "El aumento ‌de los precios de los alimentos, las limitaciones en la generación de energía y el encarecimiento de la electricidad, así como las perturbaciones en las ⁠carreteras, el ferrocarril y las vías navegables interiores, agravan los daños", señaló Triodos.

• Se prevé que Francia sea el país más afectado, ya que las recurrentes olas de calor reducirán el PIB en torno a un 1,4% y podrían ‌provocar una contracción anual del 0,6%.

• Italia, España y Bélgica también se enfrentan a pérdidas sustanciales, mientras que países como Polonia, que ha registrado menos días de calor excepcional, se ‌espera que se vean menos afectados.

• La Comisión Europea ha pronosticado un crecimiento del PIB de ‌la UE ⁠del 1,1%, mientras que el FMI espera que la zona del ​euro crezca en torno al 0,9%.

(1 dólar = 0,8657 euros)

Con información de Reuters