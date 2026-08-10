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Conflicto en Medio Oriente

Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz

La guerra en Medio Oriente se mantiene firme pese al Memorando de Entendimiento (MoU) firmado en junio entre Irán y Estados Unidos. Los gobiernos de ambos países se cruzan acusaciones entre sí, mientras que Donald Trump además quiere forzar una negociación su contraparte iraní cuánto antes. A esto se sumó el pacto de defensa común que firmaron este viernes Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, quienes se tomaron una foto los tres juntos y enviaron un mensaje de unidad entre ellos al resto del mundo, situación que no pasa desapercibida para los iraníes.

Después de haber atacado durante las últimas semanas buques vinculados a Estados Unidos en la región de Ormuz, el gobierno de Teherán afirmó en las últimas horas que la única manera de que ellos cesen sus ataques será si los estadounidenses "aceptan sus condiciones". Desde Washington no hubo respuesta todavía. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

 

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Hace 1 hora

Trump asegura que EE.UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra.

 

"Ya está abierto. Miren, el único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos", afirmó el mandatario estadounidense durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump dijo que "en ocasiones" la república islámica coloca alguna mina marina en el estrecho, pero afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desminado el paso por completo.

 

Hace 2 horas

Un ministro de extrema izquierda de Israel publicó un video hecho con IA de prisioneros palestinos hambrientos

Uno de los ministros más extremos del gobierno de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, publicó un video generado por inteligencia artificial en el que se ve a prisioneros palestinos hambrientos. También se ven imágenes de prisioneros palestinos reales siendo humillados en cárceles israelíes en condiciones infrahumanas. 

 

Los videos de Ben-Gvir son parte de su campaña electoral de cara a los comicios en los que Netanyahu y todos sus aliados, incluido este ministro, deben renovar sus bancas en el parlamento y tratar de mantener la coalición mayoritaria para volver a formar Gobierno. 

Hace 3 horas

Por primera vez en 40 años, las reservas petroleras estratégicas de EE.UU. cayeron por debajo de los 300 millones de barriles

El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue infligiendo daños en la economía de Estados Unidos, pese a lo que declara el presidente Donald Trump. Según información pública, por primera vez en más de 40 años, las reservas petroleras estratégicas de ese país están por debajo de los 300 millones de barriles. 

Hace 4 horas

Irán le advirtió a EE.UU. que no habrá "una solución militar" para el bloqueo de Ormuz

Un importante funcionario iraní habló sobre el acuerdo alcanzado con Omán en los últimos días y lanzó dos advertencias a Estados Unidos: primero, el estrecho de Ormuz "no volverá a la realidad pre guerra" y, segundo, "no habrá una solución militar" para el bloqueo de esa estratégica vía comercial. 

 

Lo dijo Ali Nikzad, el números dos de la Asamblea Islámica Consultativa, citado por la agencia de noticias Mehr. 

Hace 7 horas

Trump reclama compensación por parte de Irán

Una de las condiciones impuestas por Irán en el acuerdo con Omán es que Estados Unidos e Israel deben indemnizarlo por los daños causados por la guerra que estos dos países iniciaron con bombardeos masivos contra su territorio. Como reacción, el presidente Donald Trump adelantó que él también pedirá una reparación por parte de Teherán "por todas las personas que ellos mataron e hirieron de gravedad con sus bombas en las rutas en tanto conflictos...incluidas las familias de los asesinados en el USS Cole, y los miles que fallecieron en combate".

 

De esta manera, el presidente estadounidense buscó responsabilidad de Irán por todos los conflictos en los que participan de una manera u otra aliados de Teherán que Washington sostiene sos financiados o armados por la República Islámica. 

Hace 12 horas

Aumenta el precio del petróleo

El petróleo comenzó la semana con incrementos tras la falta de definiciones respecto al estrecho de Ormuz, cuya navegación todavía se encuentra reducida en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos.
 

En la sesión asiática de este lunes, el crudo Brent subió 0,6% hasta los 84,04 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI (West Texas Intermediate) avanzó 0,5% hasta los 78,56 dólares.

Hace 13 horas

El estrecho permanece cerrado

Los Guardianes de la Revolución de Irán ratificaron el domingo que el paso permanecerá bloqueado hasta que Estados Unidos acepte “todas nuestras condiciones”.
 

La fuerza iraní también afirmó que “el estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra”.
 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó las exigencias de Teherán y descartó la necesidad de una respuesta inmediata. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó en una entrevista con Axios. En esa misma conversación agregó: “Solo estamos negociando a medias con ellos”.

14:46 | 09/08/2026

Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan

El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.

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10:16 | 09/08/2026

Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.

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11:45 | 08/08/2026

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.

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07:32 | 07/08/2026

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. 

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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18:47 | 06/08/2026

L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió. 

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06:56 | 06/08/2026

Irán y Omán cerraron un acuerdo para reabrir Ormuz y sólo falta la aprobación final

Sin Estados Unidos en la mesa, crece la esperanza de que se destrabe uno de los puntos clave del conflicto en Medio Oriente. No obstante, siguen los ataques y las amenazas cruzadas en la región. 

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13:31 | 05/08/2026

Irán confirmó que el acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz "está en su fase final"

Teherán anunció entendimientos sobre la ruta marítima, aunque aclaró que el pacto no garantiza la seguridad total mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos. La diplomacia iraní descartó viajes inmediatos a Qatar y Pakistán.

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06:54 | 05/08/2026

Estrecho de Ormuz: el acuerdo entre Irán y Omán está "a punto de concretarse"

El gobierno iraní informó que llegó a un acuerdo con Irán en casi todos los temas que estaban en discusión. A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses en las últimas horas, el país norteamericano no participa de las negociaciones activamente.

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20:21 | 04/08/2026

La otra ocupación de Israel: capturó un territorio equivalente a CABA dentro de Líbano

Pese a haber firmado un alto al fuego en junio con Beirut, el gobierno de Tel Aviv mantiene su ofensiva sobre el territorio libanés y ya ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados dentro de Líbano.

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08:21 | 04/08/2026

Las negociaciones entre Irán y Omán por el estrecho de Ormuz avanzan "positivamente"

A pesar de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre las charlas con Irán, Washington no forma parte de forma activa de la negociación. 

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13:59 | 03/08/2026

Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel

Omid Behzad y Pouria Safwat fueron ahorcados tras ser señalados por enviar fotos de bases militares al Mossad. La ONG de Derechos Humanos Hengaw cuestionó el proceso y advirtió que el régimen utiliza la pena de muerte para reprimir.

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13:14 | 03/08/2026

Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz

El presidente estadounidense aseguró que Teherán suplica negociar un acuerdo en privado mientras niega el diálogo en público. El mensaje se conoce tras la suspensión de los ataques militares y la caída del petróleo.

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06:58 | 03/08/2026

Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo pero Irán lo niega

Un ex diplomático y ex funcionario estadounidense especializado en Irán aseguró que Omán sí retomó las negociaciones con Irán pero que lo hizo "en nombre del mundo", no Estados Unidos, porque todos los países de todos los continentes están sufriendo las consecuencias económicas de esta guerra lanzada por Washington. 

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10:01 | 02/08/2026

Trump “canceló” los ataques contra Irán e Israel sigue bombardeando Gaza

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

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