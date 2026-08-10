ARCA amplía el cupo para devolver IVA, pero no todos podrán acceder

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un incremento de $50.000 millones en el cupo destinado a devolver a los contribuyentes los saldos a favor acumulados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida apunta a agilizar la recuperación de créditos fiscales que, en determinados casos, las empresas no pueden compensar y que pierden valor con el paso del tiempo debido al efecto de la inflación.

Sin embargo, el beneficio de la ex AFIP no alcanzaría al conjunto de las pequeñas y medianas empresas. En principio, quedaría concentrado en determinados contribuyentes, entre ellos empresas plenamente exportadoras, compañías que realicen inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y firmas que acumulen saldos de libre disponibilidad originados en retenciones y percepciones que no pueden utilizar para cancelar otros impuestos nacionales.

Uno de los principales casos corresponde a las empresas que exportan prácticamente toda su producción. Al vender sus productos al exterior no generan débito fiscal de IVA, pero sí acumulan créditos por el impuesto abonado a sus proveedores de insumos y servicios.

Cuando una compañía también tiene operaciones en el mercado interno, puede utilizar esos créditos para compensarlos con el IVA generado por sus ventas. El problema aparece cuando queda un saldo vinculado a las operaciones de exportación. En ese escenario existe un mecanismo para solicitar la devolución ante ARCA.

El organismo debe verificar los comprobantes presentados, las retenciones realizadas y los medios de pago utilizados para cancelar las compras. También controla que las facturas no sean apócrifas. Este último punto suele generar conflictos entre las empresas y el organismo recaudador. En algunos casos, ARCA cuestiona comprobantes emitidos por proveedores que presentan incumplimientos fiscales o que no reúnen, a criterio del organismo, determinada capacidad económica, financiera u operativa. Estas situaciones pueden terminar judicializadas y demorar todavía más la devolución de los fondos.

Las empresas también pueden acumular saldos de libre disponibilidad por retenciones y percepciones de IVA. A diferencia del crédito fiscal técnico generado por las compras, estos saldos sí pueden ser transferidos a terceros, siempre que se cumpla con el procedimiento establecido por ARCA.

Otra alternativa consiste en solicitar directamente la devolución a través del sistema de “Devoluciones y Transferencias”, aunque para acceder es necesario cumplir con los distintos requisitos establecidos por la normativa. El tercer grupo alcanzado está vinculado con las inversiones productivas contempladas por el RIMI, establecido por la Ley 27.802.

El régimen permite que determinadas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas computen para su devolución los créditos fiscales de IVA generados por inversiones productivas realizadas durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia de la ley, el 6 de marzo de 2026. El beneficio contempla la adquisición, fabricación, elaboración o importación de bienes muebles nuevos —con excepción de automóviles— que sean amortizables en Ganancias, además de determinadas obras vinculadas con actividades productivas.

Cómo acceder al beneficio de ARCA

Para acceder al régimen existen montos mínimos de inversión según el tamaño de la empresa: US$150.000 para las microempresas, US$600.000 para las pequeñas, US$3,5 millones para las medianas del tramo I y US$9 millones para las medianas del tramo II. El problema es que muchas PYMES no cuentan actualmente con los dólares necesarios para alcanzar esos niveles de inversión.

Además, el régimen contempla inversiones en bienes de capital, sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes semovientes y determinadas obras de infraestructura. También incluye proyectos destinados a mejorar la eficiencia energética o generar y almacenar energía a partir de fuentes renovables. De esta manera, el anuncio oficial de ampliar en $50.000 millones el cupo para devolver saldos de IVA no representa una devolución automática para todas las PYMES.