La Justicia pidió a Adorni explicaciones sobre su patrimonio: las claves del requerimiento

La Justicia envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante el tiempo que trabajó para la gestión de Javier Milei. Un informe técnico solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita ya había revelado inconsistencias en la evaluación patrimonial del ex funcionario.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Adorni que dé explicaciones sobre su patrimonio mediante una serie de preguntas que ya están en manos del ex funcionario del presidente Javier Milei. Desde el poder judicial explicaron que los pedidos de explicación comprenden los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente.

Entre las incosistencias aparecen los gastos corrientes del jefe de Gabinete, sin tener en cuenta las compras de propiedades. En el período investigado cuando fue funcionario, Adorni recibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge. Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a $229.752.283,20, el grupo familiar afrontó gastos como seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de créditos por $272.820.832,20, por lo que la diferencia en moneda nacional alcanza los $43.068.549.

A los gastos corrientes se suman las compras patrimoniales. La Justicia investiga compras de un departamento en la calle Miró en Caballito, la casa en el Country Indio Cua junto a su costosa refacción y los alquileres de propiedades que ascienden a USD 402.578,12.

En una entrevista televisiva Adorni justificó la compra de las propiedades con una inversión en Bitcoin, pese a que en numerosas apariciones había dicho que no confiaba en las inversiones en criptomonedas y pese a que en aquel momento el Bitcoin tenía escasa participación en el mercado. Ahora la fiscalía exige justificarse la operatoria con criptoactivos, que comprende el capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad y no exteriorizado en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción.

El informe que alertó incosistencias en el patrimoino de Adorni

La documentación, que fue procesada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, había sido solicitado a fines de junio por Pollicita. El informe técnico contiene la evolución patrimonial y financiera tanto de Adorni como de su esposa Betina Angeletti, que abarca el período en que el ex jefe de gabinete ingresó a la función pública, es decir, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta su salida.

Fuentes judiciales indicaron a El Destape que en el informe sobre el exfuncionario hay "inconsistencias" en las declaraciones juradas que presentó cada año, las cuales ahora deberán ser analizadas por el equipo de Pollicita. Se considerarán los movimientos internos, las devoluciones, los rescates de inversiones, los reintegros, los préstamos, las ventas de activos, las conversiones de moneda, las acreditaciones realizadas por terceros, entre otros puntos.

Se espera que al terminar la feria judicial, el 31 de julio próximo, pueda trascender el pedido para que Adorni se presente a declarar. El paso previo para el pedido de indagatoria es que el fiscal realice un requerimiento de justificación patrimonial al ex jefe de Gabinete. En caso de que la documentación no contente a los investigadores, Pollicta hará el pedido de indagatoria ante el juez Ariel Lijo, quien será el responsable de llamarlo o no para que declare en Comodoro Py.