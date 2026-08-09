Presunto autor de tiroteo en escuela tailandesa vio contenido violento en Internet, dice la policía

Por Panarat Thepgumpanat y Napat ​Wesshasartar

BANGKOK, 9 ago (Reuters) - El adolescente tailandés responsable del mortal tiroteo ocurrido en un colegio a las afueras de Bangkok fue objeto de la incautación de una pistola ‌de aire comprimido por parte de ‌un profesor el año pasado y vio contenido violento en Internet, según informó la policía el domingo.

Mientras, el Gobierno prometió nuevos protocolos de seguridad para los centros educativos.

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A la vez que continúan las investigaciones sobre el tiroteo del viernes, en el que un chico de 14 años presuntamente mató a tiros a sus abuelos en su casa antes de acabar con la vida de otras seis personas en su colegio y, finalmente, quitarse la vida, ​la policía ha señalado ⁠que el joven había utilizado las redes sociales para aprender a manejar un arma ‌de fuego.

"Según las declaraciones de los testigos, el autor había comenzado a ⁠mostrar interés en aprender a manejar armas de fuego ⁠hacía ya algún tiempo, entre uno y dos años", explicó a periodistas Atthapol Anusit, subcomisario de la Región Provincial de Policía número 1.

La madre del joven, sin embargo, afirmó que ⁠no había visto ningún indicio de que algo fuera mal.

"Era una persona inteligente ​y alegre", declaró a Reuters, pidiendo que no se revelara ‌su nombre. "Se comportaba con normalidad".

Afirmó que le había ‌preguntado si alguna vez había sufrido acoso escolar. "Siempre decía que no, que no ⁠había nada fuera de lo normal".

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

Atthapol, quien señaló que la policía había entrevistado hasta el momento a 17 testigos, indicó que también se había encontrado un cuchillo en la mochila del niño y que entre las demás pruebas halladas en los lugares ​de los hechos ‌figuraban un arma de fuego, casquillos vacíos y un ordenador personal.

"Tras examinar el ordenador, se descubrió que el niño había visto contenidos violentos en las redes sociales", afirmó el subcomisario, aunque añadió que aún no había pruebas de que hubiera practicado el tiro.

Comentó que el año pasado un profesor le había confiscado ⁠una pistola de aire comprimido que el niño había llevado al colegio. El niño llevaba 12 años viviendo con sus abuelos tras la separación de sus padres, explicó Atthapol.

El Ministerio de Educación anunció que elaborará nuevos protocolos de seguridad en los próximos tres meses, entre los que se incluyen evaluaciones de salud mental y un sistema para derivar a las personas en situación de riesgo a especialistas, simulacros de planes de respuesta ante emergencias, una campaña para erradicar el ‌acoso escolar y una mejor detección para impedir que se introduzcan objetos prohibidos en los centros educativos.

Además de los fallecidos, más de 20 personas resultaron heridas en el peor tiroteo masivo de Tailandia desde 2022, lo que ha reavivado el debate sobre el control de las armas de fuego en el país con mayor número de propietarios de armas del sudeste asiático.

El niño ‌vivía con sus abuelos, y su madre contó que lo había visto por última vez durante unas vacaciones escolares recientes.

"El día que ocurrió, no sabía que había sido él quien lo había hecho", ‌afirmó, y añadió que ⁠le envió mensajes e intentó llamarle cuando se enteró de que había habido un tiroteo. "Solo le dije: si pasa algo, ponte en contacto conmigo, ​estoy preocupada, eso fue todo".

Se disculpó por sus actos.

"Estamos realmente devastados, porque nadie pensaba que esto fuera a suceder".

Con información de Reuters