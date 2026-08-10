El árbitro de Tigre vs. River explicó por qué no cobró el penal a Ángel Correa: "Contacto"

El árbitro de Tigre vs. River Plate, Andrés Gariano, explicó por qué no cobró el penal para el "Millonario" cuando el partido estaba 0-0 en Victoria. Una vez consumado el triunfo del equipo local por 1-0, el juez principal dialogó con ESPN en la zona mixta y brindó los motivos por los que no sancionó la pena máxima a pesar de que en las repeticiones de la televisión se vio una clara falta desde atrás.

Consultado al respecto, el árbitro respondió que en la cancha vio "una situación normal". Incluso, profundizó: "Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno...". En la misma tesitura, añadió que ese tipo de acciones dentro del área "en un juego de contacto, es normal".

A su vez, Gariano confirmó que el encargado del VAR en Tigre vs. River, Yamil Possi, también vio lo mismo por las cámaras y por esa razón no consideró que debía revisar la acción. "Me dijo que era una jugada normal, de desarrollo del partido...", completó el juez principal.

Gariano explicó por qué no cobró el penal para River vs. Tigre.

Habló Nahuel Banegas, el defensor de Tigre que disputó el balón con Correa: "Él me pisa"

Acerca de la jugada puntual que disparó la polémica, el defensor del "Matador" consideró: "Yo me tiro y siento un planchazo, un golpe. Tengo un huevo en la canilla...". Incluso, sentenció sobre este tema: "Algunos me dicen que lo toco, otros que no. La verdad es que no sé qué fue lo que termina cobrando Andrés, pero yo me tiré y siento que él me pisa en el intento de proteger la pelota".

Video: la jugada en la que River pidió penal contra Tigre

Cuando el mediapunta campeón del mundo se disponía a definir mano a mano con el arquero Felipe Zenobio, entre Banegas y Alan Barrionuevo cruzaron al rosarino. Si bien hubo manotazos arriba también, lo concreto es que abajo se percibe claramente en la repetición que Banegas lo cortó con una especie de "tijera" desde atrás. Aunque pareció una infracción evidente, el árbitro Gariano no sancionó la pena máxima y desde el VAR ni siquiera lo llamaron para revisarla en la pantalla.