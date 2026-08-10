A inicios del 2022, Alpine anunció oficialmente a BWT como su patrocinador principal, de manera que la marca pasó a formar parte del nombre del equipo en esa misma temporada. Sin embargo, el vínculo comenzó a romperse a finales del año pasado, cuando la salida del Grupo Renault al abandonar la fabricación de las unidades de potencia marcó el final de una etapa y también señaló que el equipo necesitaba aires nuevos en varios sentidos.

De hecho, el regreso de Flavio Briatore a la Fórmula 1 a mediados del 2024 se justificó en la búsqueda de un renacer de la escudería francesa, que este año atraviesa un gran año con los motores de Mercedes. Ahora bien, el 2026 también representa la última temporada del Alpine rosa, ya que el color obedece a su relación con la empresa de tratamientos de agua y, en cambio, tendrá una nueva identidad debido a su asociación con Gucci.

Este año, el equipo de Enstone hizo oficial su acuerdo con la marca de lujo para que se convierta en su sponsor principal en la máxima categoría, un tema que no dejó pasar Franco Colapinto. Y es que, en una reciente entrevista con Motorsport, el piloto argentino reflexionó acerca de los pasos correctos que está dando el equipo desde decisiones dirigenciales que ayudan a que haya más recursos en las próximas temporadas.

“Están pasando muchas cosas buenas en el equipo, realmente estamos dando un paso adelante en todo sentido. Hubo muchos cambios con respecto al año pasado”, comenzó el pilarense, que esta temporada suma 19 puntos. La inyección económica que aportará la firma italiana, actualmente administrada por el Grupo Kering que conduce Luca de Meo, ex CEO del Grupo Renault, es uno de los aspectos centrales del acuerdo por cuatro años, de manera que Colapinto remarcó la importancia que tendrá en el futuro.

“El acuerdo con Gucci es muy importante para nosotros. Es una señal de que estamos en el camino correcto y, sin dudas, nos ayudará a crecer como equipo”, agregó. Cabe mencionar que la llegada de Gucci traerá todo un cambio de identidad visual en Alpine, que pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team y tendrá un nuevo aspecto en cuanto a sus colores para estar más en concordancia con la marca de lujo.

Alpine todavía no reveló sus nuevos colores para 2027.

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