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Fundador de Amazon, Jeff Bezos, cerca de acuerdo para adquirir participación en el Liverpool: medios

10 de agosto, 2026 | 10.05
Fundador de Amazon, Jeff Bezos, cerca de acuerdo para adquirir participación en el Liverpool: medios

Varios ​medios de comunicación informaron el lunes de que un consorcio del que forma parte ‌el fundador de ‌Amazon, Jeff Bezos, está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación de aproximadamente un tercio del Liverpool, club de la Premier League.

Según las mismas informaciones, el grupo de inversores también cuenta con Eduardo Saverin, cofundador ​de Facebook.

Sky ⁠News informó de que el consorcio está ‌liderado por Amit Bhatia, yerno del ⁠magnate del acero Lakshmi Mittal ⁠y antiguo accionista del Queens Park Rangers, club de la segunda división inglesa, y que el ⁠propietario del Liverpool, Fenway Sports Group, podría ​anunciar el acuerdo ya esta ‌misma semana.

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Según se informa, la ‌inversión valoraría el club en unos 4.400 ⁠millones de libras esterlinas (5.900 millones de dólares), lo que lo convertiría en una de las valoraciones más elevadas jamás alcanzadas en ​una operación ‌relacionada con un club de fútbol.

FSG, que adquirió el Liverpool en 2010, ha explorado la posibilidad de recibir inversión externa en los últimos años, al tiempo ⁠que mantiene el control del club. Un acuerdo con la valoración de la que se informa pondría de relieve el considerable aumento del valor del Liverpool durante los 16 años de propiedad de FSG.

Ni el Liverpool ni FSG han hecho comentarios ‌sobre estas informaciones.

El Liverpool, que ganó la Premier en 2025, está entrando en un periodo de transición tras la marcha del entrenador Arne Slot y del prolífico delantero Mohamed Salah.

Michael Edwards, a ‌quien se le atribuye en gran medida haber contribuido a formar la plantilla que ganó en 2020 ‌el primer ⁠título de liga inglesa del Liverpool en 30 años, dejó en julio ​su cargo de presidente ejecutivo de fútbol en FSG.

(1 dólar = 0,7410 libras)

Con información de Reuters

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